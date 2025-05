MPF no Amapá abre seleção para serviço voluntário na área de Arquitetura

Edital oferece uma vaga para atuação em projetos na sede do órgão em Macapá (AP)

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá publicou, nesta quinta-feira (8), edital para seleção de um bacharel em Arquitetura para prestação de serviço voluntário na sede do órgão. As inscrições devem ser feitas de 12 a 25 de maio, por e-mail. As atividades a serem desempenhadas pelo voluntário incluem prestação de consultoria técnica, planejamento e organização de interiores, acompanhamento de obras e demais atividades ligadas à área de Arquitetura. O edital está disponível no site www.mpf.mp.br/ap.

Para participar da seleção, os interessados devem enviar cópias do documento de identidade, do currículo e do certificado de conclusão do curso superior para o e-mail prap-digep@mpf.mp.br. Além dos documentos pessoais, o candidato deve preencher e enviar, no mesmo e-mail, o formulário disponível no Anexo I do edital.

A jornada semanal do voluntário será de, no mínimo, 4 horas e, no máximo, 20 horas semanais, com dias e horários ajustados conforme a necessidade do setor. O serviço voluntário não prevê pagamento de bolsa-auxílio, auxílio-transporte ou qualquer outra contraprestação em dinheiro. No entanto, o voluntário terá direito a seguro contra acidentes pessoais e certificado ao final do serviço (detalhando local, período, carga horária e atividades).

