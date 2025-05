Por que fazer o projeto acústico para uma igreja?

Além de oferecer conforto e qualidade sonora, a acústica proporciona uma experiência satisfatória para os fiéis

Ao entrar em uma igreja, é fácil perceber o efeito que a música causa nos fiéis. Segundo informações da Faculdade de Música da Universidade Federal do Pará (UFPA), ela é fundamental não somente para a questão sonora do ambiente, mas também para proporcionar a vivência espiritual dentro do templo.

Por esse motivo, entre os muitos elementos que compõem a atmosfera desses espaços, o projeto acústico para igreja é considerado um dos mais importantes. Pesquisas mostram que, quando bem elaborado, permite que os sermões e a música sejam ouvidos claramente por todos os fiéis, criando um ambiente propício à reflexão e à comunhão.

A falta desse tipo de projeto pode impactar a experiência dos religiosos, causar problemas às pessoas no entorno da igreja e ainda oferecer riscos à saúde.

Importância da acústica para igrejas

As igrejas são espaços onde a acústica desempenha um papel importante na qualidade de celebrações e eventos. Apesar disso, há templos que não investem em projetos acústicos e enfrentam desafios para controlar o som e oferecer mais qualidade durante as cerimônias. Ruídos externos, eco, volume muito alto e má distribuição sonora são problemas que podem afetar negativamente a experiência dentro desses espaços.

Um estudo produzido na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) mostra que a acústica das igrejas não é importante apenas para o conforto auditivo, mas também para a funcionalidade do ambiente e o envolvimento dos presentes.

Quando um projeto acústico é executado, os fiéis conseguem ouvir os sermões com clareza, entender o que está sendo dito nas canções e acompanhar as passagens bíblicas ditas por pastores, padres e demais integrantes da igreja. Todas essas características ajudam a aumentar a concentração e o envolvimento religioso no templo.

Desafios enfrentados pela falta de projeto acústico

O estudo ainda destaca que, apesar disso, é possível perceber que diversos locais não levam em consideração aspectos de isolamento acústico, tornando-se fontes geradoras de ruído para as pessoas que moram no entorno.

Frequentemente, são divulgados na mídia episódios de brigas e desavenças entre igrejas e moradores por conta do som. Em 2024, um homem invadiu uma igreja evangélica e, após discussões, agrediu fiéis por conta do volume alto dos cultos realizados no local. O caso aconteceu no bairro Novo Heliópolis, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco.

A instalação de um forro de igreja e de um projeto que equilibre os sons do ambiente reduz os desconfortos, tanto para as pessoas do entorno, quanto para os fiéis. Além do forro, o projeto acústico também pode utilizar materiais como espumas, painéis, difusores e carpetes, que contribuem para a melhor qualidade do som.

Prejuízos à saúde

O contato excessivo com ruídos de sons elevados pode trazer problemas à saúde. Em entrevista à imprensa, a otorrinolaringologista Nathália Prudencio explica que, quando essas ondas sonoras entram nos ouvidos, fazem vibrar o tímpano e podem provocar problemas a longo prazo. Irritabilidade, dificuldades de concentração, fadiga, aumento dos batimentos cardíacos, ansiedade e até mesmo perda auditiva podem ocorrer se a exposição sonora for excessiva e constante.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 1 bilhão de jovens e adultos entre 12 e 35 anos correm risco de perda auditiva devido à exposição crônica a ruídos.

Curtir isso: Curtir Carregando...