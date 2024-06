Corpo de Bombeiros do Amapá orienta sobre cuidados para evitar acidentes durante festas juninas

No período junino, são frequentes os casos de queimaduras provocadas por fogos de artifício e fogueiras.

Com a chegada do período de festas juninas, o Corpo de Bombeiros do Amapá repassa algumas orientações para a população sobre as práticas que podem evitar acidentes com fogos de artifícios e fogueiras, tornando as comemorações mais seguras e agradáveis para todos.

As fogueiras são uma das principais atrações das festas juninas, mas para que tudo fique sob controle, o Corpo de Bombeiros destaca os seguintes cuidados:

Evitar acender fogueira próximo a fiação elétrica;

Não pular por cima da fogueira;

Ter um extintor de incêndio para apagar as chamas, em situações de emergência.

Outros cuidados que precisam ser tomados, são com relação aos fogos de artifício. Se manuseados de forma incorreta ou imprudente podem provocar queimaduras graves, por isso, as recomendações são:

Evitar soltar fogos de artifício perto de redes elétricas;

Evitar soltar fogos na direção de outras pessoas ou próximo de janelas;

Utilizar o alongador, ao soltar fogos de artifício;

Não tentar reacender fogos de artifício que falharam;

Soltar fogos em ambientes abertos

De acordo com o major do Corpo de Bombeiros, Wagner Reis, durante as festas juninas é preciso ficar alerta com as crianças e adolescentes, que costumam brincar com as bombinhas de São João.

“O ideal é que essas bombinhas sejam utilizadas conforme a idade indicada. Além disso, é importante evitar colocá-las dentro de latas ou recipientes semelhantes, pois isso causa vários acidentes. Também não é recomendável que crianças e adolescentes estourem bombas na mão, porque os riscos de acidente são grandes”, pontuou o bombeiro.

No caso de acidentes com queimaduras, a orientação é lavar a parte do corpo afetada com água corrente, sem a utilização de qualquer produto. Em ocorrência de queimadura grave, o ideal é acionar o Corpo de Bombeiros ou se deslocar para o hospital mais próximo, procurando por atendimento médico especializado.

Para solicitar atendimento do Corpo de Bombeiros, basta entrar em contato pelo número 193.

