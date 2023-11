Sebrae e parceiros inauguram primeira casa de farinha da agricultura familiar no Amapá, nesta terça (14)

Após entrega de certificado do Selo de Inspeção Estadual, a agroindústria com a Marca Waldir, cliente do Sebrae desde 2017, comemora mais uma conquista, intitulada Casa de Farinha Waldir

Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e o Governo do Estado (GEA), junto ao agricultor Waldir Amoras, dono da agroindústria com a Marca Waldir, inauguram a primeira Casa de Farinha com o Selo de Inspeção Estadual (SIE/Diagro/AP) no estado. A solenidade acontece no Distrito do Pacuí, na Comunidade Tracajatuba 2, nesta terça (14), às 9h.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Suelem Amoras, no governo anterior, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) para apoio às agroindústrias, composto por vários órgãos estaduais. “O Sebrae faz parte do GT e participou de todo o processo para a regularização da produção de Farinha do Waldir”, lembrou a diretora, Suelen Amoras.

Atendimento

O produtor Waldir Amoras, é agricultor familiar e desde 2017 é atendido pelo Sebrae, já recebeu orientação desde o plantio, passando por boas práticas, processos produtivos, criação de logomarca, implementação do Processo Operacional Padrão, estruturado pelo Rurap, consultorias de rotulagem, valor nutricional, embalagem, e várias outros atendimentos. Um processo longo, com grande investimento em conhecimento e apoio técnico.

“O Sebrae atende a agroindústria do Waldir há oito anos. Ele começou todo o processo com o Sebrae, desde o início do plantio da mandioca e agora chegando à industrialização. Trabalhamos com ele, rótulo, embalagem, boas práticas e agora, graças a Deus, recebeu Selo SIE/Diagro e inaugura a Casa de farinha Waldir. É a primeira casa de farinha que se tornou agroindústria do estado registrada”, celebra o analista técnico do Sebrae, Reginaldo Macêdo.

A agroindústria do Waldir ainda é pequena e trabalha de acordo com os preceitos da agricultura familiar. Mas, está expandindo. Em breve vai entrar no ramo de distribuição de tucupi e goma de tapioca; e está apta a vender para as redes de supermercados no estado do Amapá.

O técnico do Sebrae, Reginaldo Macêdo, lembra que há quatro anos, o Sebrae trouxe o agricultor Benedito Souza, que produz farinha na região de Bragança, e já tem Indicação Geográfica (IG), algo que o Sebrae quer trabalhar com a farinha da região do Pacuí. “Waldir participou das oficinas e aprimorou a técnica de produção de farinha”, disse.

Perfil

O agricultor Waldir dos Santos Amoras, tem 59 anos e começou a trabalhar com os pais, aos 7, com quem aprendeu o ofício. “Eles deixaram para mim esse trabalho, me ensinaram a ser exigente com os nossos resultados, e isso eu ensino para os meus filhos e para quem trabalha comigo”, afirma.

A agroindústria do Waldir, fica no distrito do Pacuí, na comunidade Tracajatuba 2. Ele trabalha com a esposa Tereza Amoras, filhos, nora e outros membros da família.

Sobre essa conquista inédita, o agricultor afirma. “É uma satisfação porque eu estou aqui hoje através do Sebrae. Foi lá que tudo começou. Depois vieram outros apoios importantes. O Sebrae começou dando vários cursos, acreditando na gente. Então para mim é uma honra hoje estar aqui, representando os agricultores da minha comunidade. Essa conquista veio com o trabalho do Sebrae ”, declara Waldir Amoras.

Agro

A gerente do Agronegócio e Indústria do Sebrae, Larissa Queiroz, também acompanha a trajetória do agricultor desde o início e enfatiza a importância dessa conquista. “O Sebrae faz parte do GT que fez todo o processo para a regularização da fabricação da farinha. É um processo bem longo que temos com ele. Estamos muito felizes com essa conquista; além de fornecer para empreendimentos maiores, o mercado se abre para a nossa agricultura familiar”, celebra Larissa Queiroz.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...