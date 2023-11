Governo do Amapá já alcançou mais de 240 famílias do Bailique com entrega de água doce

Distribuição de 400 litros de água começou nesta segunda-feira, 13.

Por: Da Redação

O Governo do Amapá iniciou nesta segunda-feira, 13, a distribuição dos 400 litros de água doce enviados para dar suporte à população do arquipélago do Bailique, que pertence a Macapá e enfrenta a salinização da água do rio Amazonas. Mais de 240 famílias já receberam, cada uma, 100 litros de água para armazenamento.

A iniciativa faz parte da ação humanitária que o Governo do Estado realiza no arquipélago, com serviços de assistência social, agricultura, saúde, cidadania, entre outras áreas. O trabalho é realizado com articulação do senador Davi Alcolumbre.

Já foram atendidas com a água doce famílias das comunidades Buritizal, São Pedro, Livramento do Curuá, Mupéua, Igarapé Baiano, Bom Jardim II, Nossa Senhora Aparecida, Cortiça e Vila Progresso. O líquido pode ser utilizado para serviços domésticos, como limpeza da casa e lavagem de roupas.

A Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) segue com a distribuição até alcançar as demais comunidades do Bailique. Os moradores também são orientados sobre o armazenamento do líquido, que é feito nas mais de 1,8 mil caixas d’água já entregues pelo Governo do Estado às famílias.

Mais suporte

O governador, Clécio Luís, decretou situação de emergência na costa do Amapá devido à escassez de água potável em localidades como o Bailique e Vila Sucuriju, no município de Amapá. A medida facilita tomadas de decisões para auxiliar os moradores com a entrega de itens como água potável.

Foto: Ascom/Caesa

Legenda: A iniciativa faz parte da ação humanitária que o Governo do Estado realiza no arquipélago—

