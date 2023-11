Estiagem: doação de alimentos e água beneficia 343 famílias na Reserva Amanã, no Amazonas

Uma ação de ajuda humanitária organizada pela Cáritas da Prelazia de Tefé, Exército Brasileiro, Central das Associações dos Moradores e Usuários da Reserva Amanã (Camura) e Aliança Amazônia Clima beneficiou mais de 340 famílias de 17 comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã, no interior do Amazonas, por meio da doação de 200 cestas básicas e 7.200 litros de água. A iniciativa faz parte dos esforços recentes da sociedade civil para atender as famílias impactadas pela estiagem extrema que atinge o estado.

As cestas básicas foram arrecadadas em uma campanha liderada pela Cáritas, no município de Tefé, a partir de um levantamento feito pela Aliança Amazônia Clima que identificou as principais necessidades da região diante do cenário de seca extrema. Para garantir a entrega dos itens, a Aliança, iniciativa liderada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), doou combustível para o transporte das doações até as comunidades.

“As comunidades ficam cerca de 10 horas de distância da sede do município, em Tefé. A força-tarefa para essa ação contou com muitas mãos que garantiram que a ajuda chegasse a quem mais precisa. Somente com as cestas básicas, foram 200 famílias beneficiadas”, comentou Ademar Cruz, coordenador de Articulação Institucional da FAS.

A estiagem extrema no Amazonas impacta mais de 598 mil pessoas, que enfrentam dificuldades para acessar serviços básicos como transporte, saúde, educação e alimentação. A maioria dos municípios do estado encontra-se em situação de emergência devido à seca histórica.

Aliança Amazônia Clima

A Aliança Amazônia Clima é uma coalizão para o enfrentamento das mudanças climáticas na Amazônia, que vive uma seca extrema em meio à crise climática.

Idealizada pela Fundação Amazônia Sustentável, a aliança já conta com o apoio de 74 organizações socioambientais e acadêmicas, associações comunitárias e outros segmentos da sociedade civil. A iniciativa está mapeando as áreas mais atingidas pela seca no Amazonas e estados vizinhos e vai mobilizar doações de alimentos, água potável, remédios, e outros itens de primeira necessidade para as comunidades ribeirinhas.

As doações arrecadadas até o momento ultrapassam os R$ 100 mil e foram convertidas na compra de cestas básicas, kits de higiene, galões de água mineral, materiais para construção de sistemas de captação e tratamento de água, entre outros itens. A Aliança Amazônia Clima está arrecadando alimentos não perecíveis, água potável e valores financeiros para compra de itens de necessidade básica em apoio às comunidades afetadas pela seca extrema na região.

As doações podem ser entregues na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, em Manaus (AM). As contribuições financeiras podem ser feitas por meio da chave PIX 03351359000188 – Fundação Amazônia Sustentável e pelo site bit.ly/doe-amazonia. Para saber mais, acesse https://fas-amazonia.org/temas/alianca-amazonia-clima/.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...