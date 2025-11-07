sexta-feira, novembro 7, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmazôniaCultura

UFRJ e Ministério da Cultura oferecem bolsas para projetos, lideranças indígenas e ribeirinhas na Rede de Formação em Cultura Digital Labic Amazonas

Livia Almeida

Inscrições estão abertas até 24 de novembro: Iniciativa vai selecionar 30 projetos para participar das mentorias presenciais e receber um prêmio de R$ 1.000,00

O Labic Amazonas chega a São Gabriel da Cachoeira (AM), a cidade mais indígena do Brasil – lar de 23 povos com línguas e tradições próprias – para uma imersão única em saberes, tecnologias e culturas da floresta. A formação é voltada para ações socioambientais, economias da floresta, tecnologias sociais, cultura e modos de vida amazônicos, combate a desinformação e o impacto da cultura digital nas populações indígenas e ribeirinhas.
 

A ação é uma realização conjunta do Laboratório de Inovação Cidadã da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli/MinC), o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), para formação, experimentação e fortalecimento de redes culturais e tecnológicas na Amazônia.
 

A programação prevê oficinas de cultura digital e combate à desinformação, além de vivências em aldeias indígenas da região, fortalecendo a troca entre saberes tradicionais e o uso estratégico das tecnologias contemporâneas.
 

A chamada é direcionada a projetos da região do Rio Negro e de São Gabriel da Cachoeira (AM), onde a ação acontecerá presencialmente. Ao todo, 30 projetos serão selecionados para participar das mentorias presenciais e receber um prêmio de R$1.000,00 além de acompanhamento formativo.
 

“Será um Labic dedicado a refletir sobre o impacto da cultura digital nas culturas indígenas e a destacar iniciativas que se apropriam dessas ferramentas para fortalecer suas comunidades e territórios”, explica a pró-reitora de Extensão, Ivana Bentes. “Tudo isso poderá ser acompanhado por qualquer pessoa do mundo através do Curso de Extensão remoto”, explica Ivana.
 

Caso o participante não seja de São Gabriel da Cachoeira, é possível integrar a ação por meio do Curso de Extensão Formação em Cultura Digital, acompanhando todas as mentorias remotamente e recebendo certificado de participação pela UFRJ.
 

O Labic em São Gabriel da Cachoeira é a oportunidade de dialogar com o território e todas as suas potências. O Labic tem essa marca da inovação e da parceria, das várias edições que estamos construindo juntos, o MinC, com a Sefli, e a UFRJ. Com a condução da Ivana Bentes, a nossa griô, estamos fortalecendo diversos projetos. Daí, a importância de seguirmos com essa agenda da cultura digital, que foi iniciada ali com o Ministro Gil e segue agora com a nossa Ministra Margareth Menezes”, enfatiza Fabiano Piúba, secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do MinC.
 

Sobre o Labic

Criado em 2017, o Labic é coordenado pela professora Ivana Bentes, Pró-Reitora de Extensão da UFRJ e tem como objetivo fortalecer práticas colaborativas e experimentais que aproximam a universidade de comunidades, coletivos, gestores públicos e iniciativas sociais. “Os Labics são espaços vivos de experimentação: ambientes de cocriação que desenvolvem, apoiam e aceleram propostas inovadoras com potencial de replicação e articulação de novas redes e projetos”, explica Ivana.

Desde sua criação, o Labic UFRJ já foi realizado no Rio de Janeiro (2017, 2018, 2019), em Salvador/BA (2019) e Lisboa/PT (2019). A partir de 2020, passou a promover edições virtuais e híbridas, mantendo o espírito colaborativo e experimental mesmo em tempos de distanciamento físico. Em 2024, o laboratório expandiu sua atuação para Brasília, Curitiba e novamente o Rio de Janeiro, e em 2025 já marcou presença em Fortaleza e agora chega a São Gabriel da Cachoeira (AM), ampliando sua cartografia de inovação cidadã para a Amazônia.
 

Cronograma

A formação presencial acontece no primeiro bimestre de 2026, na Sede da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), em São Gabriel da Cachoeira. Durante a formação, os participantes definirão, conjuntamente, outras datas prováveis.

Haverá também um encontro online obrigatório, além de um Curso de Extensão remoto e síncrono, com certificação pela UFRJ, aberto a todas as pessoas interessadas no tema, sem necessidade de vínculo com a universidade.
 

Chamada Pública e Inscrições

As inscrições para o Labic Amazonas estão abertas até 24 de novembro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário online.

Antes de preencher, é importante ler atentamente a Chamada Pública, disponível junto ao formulário.

O preenchimento leva cerca de 15 minutos e é a principal forma de seleção e conhecimento das propostas inscritas.

Além do encontro online obrigatório (via Zoom, em horário e data a definir), a formação presencial acontece no primeiro bimestre de 2026, nas sedes da Foirn e do Ifam em São Gabriel da Cachoeira.

Para inscrever sua ação ou projeto, acesse o formulário oficial da Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Amazonas.

O Labic Amazonas é, também, uma oportunidade de intercâmbio entre os moradores do Amazonas e estudantes da UFRJ. O Labic Amazonas integra as ações de extensão da Universidade, cujos estudantes podem participar como colaboradores dos projetos selecionados, acumulando créditos necessários à conclusão da graduação.
 

Formação em Cultura Digital

O curso Formação em Cultura Digital é uma ação de extensão da UFRJ, realizada em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli). A iniciativa conta com apoio da Mídia Ninja e do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação (Eco/UFRJ), e parceria com o Ifam e a Foirn.

A Sefli/MinC articula políticas públicas que unem cultura, educação e diversidade, valorizando os saberes locais e as expressões culturais do país. O Ifam amplia o alcance da educação pública e tecnológica no interior do Amazonas, enquanto a Foirn, que reúne mais de 20 povos do Rio Negro, é referência na defesa dos direitos e modos de vida indígenas.
 

Sobre a Extensão

A Extensão é a área da UFRJ responsável por conectar a universidade aos demais setores da sociedade. Só em 2024, foram 2.149 ações de extensão desenvolvidas – 26 programas, 1326 projetos, 484 cursos e 313 eventos – que atingem um público de mais de 2 milhões de pessoas por ano, no Rio e em todo o Brasil, com pesquisas, eventos, cursos, oficinas e capacitações.

Outras informações no site Pontão da ECO ou pontao@eco.ufrj.br

Atendimento à imprensa

Lorena Cecília – 21 993076591 / lorenacecilia@agenciaguindaste.com

Você pode gostar também

Campanha de Prevenção ao Câncer de Próstata tem início em Macapá

Chico Terra

MPF participa de visita ao Bioparque da Amazônia

Chico Terra

Aviação Civil promete ordem de serviço para retomada das obras do aeroporto

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.