UFRJ e Ministério da Cultura oferecem bolsas para projetos, lideranças indígenas e ribeirinhas na Rede de Formação em Cultura Digital Labic Amazonas

Inscrições estão abertas até 24 de novembro: Iniciativa vai selecionar 30 projetos para participar das mentorias presenciais e receber um prêmio de R$ 1.000,00

O Labic Amazonas chega a São Gabriel da Cachoeira (AM), a cidade mais indígena do Brasil – lar de 23 povos com línguas e tradições próprias – para uma imersão única em saberes, tecnologias e culturas da floresta. A formação é voltada para ações socioambientais, economias da floresta, tecnologias sociais, cultura e modos de vida amazônicos, combate a desinformação e o impacto da cultura digital nas populações indígenas e ribeirinhas.



A ação é uma realização conjunta do Laboratório de Inovação Cidadã da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com a Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli/MinC), o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), para formação, experimentação e fortalecimento de redes culturais e tecnológicas na Amazônia.



A programação prevê oficinas de cultura digital e combate à desinformação, além de vivências em aldeias indígenas da região, fortalecendo a troca entre saberes tradicionais e o uso estratégico das tecnologias contemporâneas.



A chamada é direcionada a projetos da região do Rio Negro e de São Gabriel da Cachoeira (AM), onde a ação acontecerá presencialmente. Ao todo, 30 projetos serão selecionados para participar das mentorias presenciais e receber um prêmio de R$1.000,00 além de acompanhamento formativo.



“Será um Labic dedicado a refletir sobre o impacto da cultura digital nas culturas indígenas e a destacar iniciativas que se apropriam dessas ferramentas para fortalecer suas comunidades e territórios”, explica a pró-reitora de Extensão, Ivana Bentes. “Tudo isso poderá ser acompanhado por qualquer pessoa do mundo através do Curso de Extensão remoto”, explica Ivana.



Caso o participante não seja de São Gabriel da Cachoeira, é possível integrar a ação por meio do Curso de Extensão Formação em Cultura Digital , acompanhando todas as mentorias remotamente e recebendo certificado de participação pela UFRJ.



“O Labic em São Gabriel da Cachoeira é a oportunidade de dialogar com o território e todas as suas potências. O Labic tem essa marca da inovação e da parceria, das várias edições que estamos construindo juntos, o MinC, com a Sefli, e a UFRJ. Com a condução da Ivana Bentes, a nossa griô, estamos fortalecendo diversos projetos. Daí, a importância de seguirmos com essa agenda da cultura digital, que foi iniciada ali com o Ministro Gil e segue agora com a nossa Ministra Margareth Menezes”, enfatiza Fabiano Piúba, secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do MinC.



Sobre o Labic

Criado em 2017, o Labic é coordenado pela professora Ivana Bentes, Pró-Reitora de Extensão da UFRJ e tem como objetivo fortalecer práticas colaborativas e experimentais que aproximam a universidade de comunidades, coletivos, gestores públicos e iniciativas sociais. “Os Labics são espaços vivos de experimentação: ambientes de cocriação que desenvolvem, apoiam e aceleram propostas inovadoras com potencial de replicação e articulação de novas redes e projetos”, explica Ivana.

Desde sua criação, o Labic UFRJ já foi realizado no Rio de Janeiro (2017, 2018, 2019), em Salvador/BA (2019) e Lisboa/PT (2019). A partir de 2020, passou a promover edições virtuais e híbridas, mantendo o espírito colaborativo e experimental mesmo em tempos de distanciamento físico. Em 2024, o laboratório expandiu sua atuação para Brasília, Curitiba e novamente o Rio de Janeiro, e em 2025 já marcou presença em Fortaleza e agora chega a São Gabriel da Cachoeira (AM), ampliando sua cartografia de inovação cidadã para a Amazônia.



Cronograma

A formação presencial acontece no primeiro bimestre de 2026, na Sede da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) e no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), em São Gabriel da Cachoeira. Durante a formação, os participantes definirão, conjuntamente, outras datas prováveis.

Haverá também um encontro online obrigatório, além de um Curso de Extensão remoto e síncrono, com certificação pela UFRJ, aberto a todas as pessoas interessadas no tema, sem necessidade de vínculo com a universidade.



Chamada Pública e Inscrições

As inscrições para o Labic Amazonas estão abertas até 24 de novembro de 2025 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário online .

Antes de preencher, é importante ler atentamente a Chamada Pública , disponível junto ao formulário.

O preenchimento leva cerca de 15 minutos e é a principal forma de seleção e conhecimento das propostas inscritas.

Além do encontro online obrigatório (via Zoom, em horário e data a definir), a formação presencial acontece no primeiro bimestre de 2026, nas sedes da Foirn e do Ifam em São Gabriel da Cachoeira.

Para inscrever sua ação ou projeto , acesse o formulário oficial da Rede de Formação em Cultura Digital – Labic Amazonas.

O Labic Amazonas é, também, uma oportunidade de intercâmbio entre os moradores do Amazonas e estudantes da UFRJ. O Labic Amazonas integra as ações de extensão da Universidade, cujos estudantes podem participar como colaboradores dos projetos selecionados, acumulando créditos necessários à conclusão da graduação.



Formação em Cultura Digital

O curso Formação em Cultura Digital é uma ação de extensão da UFRJ, realizada em parceria com o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura (Sefli). A iniciativa conta com apoio da Mídia Ninja e do Pontão de Cultura Digital da Escola de Comunicação (Eco/UFRJ), e parceria com o Ifam e a Foirn.

A Sefli/MinC articula políticas públicas que unem cultura, educação e diversidade, valorizando os saberes locais e as expressões culturais do país. O Ifam amplia o alcance da educação pública e tecnológica no interior do Amazonas, enquanto a Foirn, que reúne mais de 20 povos do Rio Negro, é referência na defesa dos direitos e modos de vida indígenas.



Sobre a Extensão

A Extensão é a área da UFRJ responsável por conectar a universidade aos demais setores da sociedade. Só em 2024, foram 2.149 ações de extensão desenvolvidas – 26 programas, 1326 projetos, 484 cursos e 313 eventos – que atingem um público de mais de 2 milhões de pessoas por ano, no Rio e em todo o Brasil, com pesquisas, eventos, cursos, oficinas e capacitações.

Outras informações no site Pontão da ECO ou pontao@eco.ufrj.br

Atendimento à imprensa

Lorena Cecília – 21 993076591 / lorenacecilia@agenciaguindaste.com

