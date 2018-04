Tapetes de serragem encantam turistas e comunidade em Ouro Preto

Montagem das figuras de serragem colorida são atração da cidade histórica. Além de patrimônio imaterial, tradição de decoração e procissão vem do século 18

Uma revoada de crianças vestidas de anjos marcou o ápice de mais uma procissão do Domingo de Páscoa, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Os desenhos com temas pascais feitos com serragem marcam as comemorações da data que remonta do século 18 e atraem milhares de turistas todos os anos para a cidade histórica.

A procissão e a decoração das ruas foi organizada pela Paróquia Nossa Senhora do Pilar, juntamente com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição. A confecção dos tapetes devocionais é feita pela comunidade ouro-pretana no Sábado de Aleluia. Neste dia, os fiéis fazem uma vigília e enfeitam as ruas para a Procissão da Ressurreição. Antes do raiar do sol os religiosos já se reúnem para seguir de perto o cortejo.

Veja íntegra no Estado de Minas