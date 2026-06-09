Governador Clécio nomeia comissões para contratação de banca de concursos públicos da Gestão Governamental e Estratégica

Serão 351 vagas para cargos de níveis médio e superior; último concurso voltado para a área foi realizado em 2018.

Por Winicius Tavares

O governador Clécio Luís nomeou as comissões que serão responsáveis pela elaboração dos estudos técnicos e do termo de referência para a contratação da banca organizadora dos concursos públicos dos grupos Gestão Governamental e Governança e Gestão Estratégica. São 351 vagas para o nível médio e superior.

O ato ocorreu na segunda-feira, 8, e marca mais uma etapa do compromisso da gestão estadual com o fortalecimento do serviço público, a valorização dos servidores e a modernização da administração pública no Amapá.

“Esses concursos são importantes para renovar os quadros do Estado, valorizar o serviço público e garantir que áreas estratégicas contem com profissionais qualificados para atender cada vez melhor a população. É mais um compromisso que estamos tirando do papel e transformando em oportunidade para os amapaenses”, destacou Clécio Luís.

Para o concurso do Grupo Gestão Governamental 2026, de nível médio, serão ofertadas 185 vagas para o cargo de Assistente Administrativo, com remuneração inicial prevista de R$ 3.903,75.

Já o concurso do Grupo Governança e Gestão Estratégica 2026, de nível superior, prevê 166 vagas para os cargos de analista de planejamento e orçamento, analista de Tecnologia da Informação, analista de Comunicação Social, analista jurídico e analista de Relações Internacionais. A remuneração inicial prevista é de R$ 8.331,35.

O último concurso voltado para a área de gestão do Governo do Amapá foi realizado em 2018 e teve cerca de 99% do cadastro de reserva aproveitado. Atualmente, o Estado conta com 1.332 servidores no grupo de gestão. Somente na gestão Clécio Luís, foram convocados 242 candidatos em 2024 e empossados outros 90 em 2025.

Foto de capa: Ian Reis/Divulgação

Agência de Notícias do Amapá

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