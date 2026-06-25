Eleição da Setorial do Livro e Literatura do Amapá acontece neste domingo (28)

Processo definirá representante do segmento no Conselho Estadual de Política Cultural para o biênio 2026/2028

A comunidade literária amapaense se prepara para escolher seu representante junto ao Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC/AP). A eleição da Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas acontece no próximo dia 28 de junho e integra o processo eleitoral que definirá os representantes da sociedade civil para o biênio 2026/2028.

A disputa conta com dois candidatos: o escritor, poeta e agente cultural Bruno Muniz, autor de diversas obras literárias e atuante na valorização da produção literária amazônica, e o poeta Joel Gomes, fundador da Academia Laranjalense de Letras (ALL) e uma das principais referências da cena literária do Vale do Jari.

Poderão participar da votação os eleitores previamente inscritos e habilitados, conforme a relação final divulgada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e publicada no Diário Oficial do Estado. O período oficial de campanha segue até o dia 27 de junho.

Responsável pela condução do processo, a Comissão Eleitoral foi instituída pelo Conselho Estadual de Política Cultural e tem a missão de garantir a transparência, a legitimidade e a ampla participação do segmento durante todas as etapas da eleição.

Para a presidente da Comissão Eleitoral, Hayam Chandra Lopes Brito, o momento representa uma oportunidade de fortalecimento da participação democrática dos agentes culturais do estado.

“A eleição da Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas é um importante exercício de cidadania cultural. Por meio dela, escritores, leitores, bibliotecários, mediadores de leitura e demais agentes do segmento têm a oportunidade de escolher quem irá representar suas demandas e contribuir para a construção das políticas públicas de cultura no Amapá. Nossa expectativa é de uma participação ativa e consciente dos eleitores habilitados”, destaca.

O representante eleito terá a responsabilidade de atuar junto ao CEPC/AP, contribuindo para o debate, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas no estado.

Candidatos:

Bruno Muniz – 131

Joel Gomes da Silva (Joel Gomes) – 130

Serviço

Eleição da Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas/AP

Data: 28 de junho de 2026

Público apto a votar: eleitores previamente inscritos e habilitados conforme regulamento das eleições do CEPC/AP

Campanha eleitoral: até 27 de junho de 2026

Mandato: Biênio 2026/2028

Local e horário da votação será divulgado no Instagram da Setorial: @forumsetoriallivros.ap

Fotos: Arquivo da Comissão Eleitoral

Texto: Mary Paes

Assessoria de Comunicação da Setorial de Literatura do Amapá

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

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