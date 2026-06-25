Eleição da Setorial do Livro e Literatura do Amapá acontece neste domingo (28)
Processo definirá representante do segmento no Conselho Estadual de Política Cultural para o biênio 2026/2028
A comunidade literária amapaense se prepara para escolher seu representante junto ao Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC/AP). A eleição da Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas acontece no próximo dia 28 de junho e integra o processo eleitoral que definirá os representantes da sociedade civil para o biênio 2026/2028.
A disputa conta com dois candidatos: o escritor, poeta e agente cultural Bruno Muniz, autor de diversas obras literárias e atuante na valorização da produção literária amazônica, e o poeta Joel Gomes, fundador da Academia Laranjalense de Letras (ALL) e uma das principais referências da cena literária do Vale do Jari.
Poderão participar da votação os eleitores previamente inscritos e habilitados, conforme a relação final divulgada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e publicada no Diário Oficial do Estado. O período oficial de campanha segue até o dia 27 de junho.
Responsável pela condução do processo, a Comissão Eleitoral foi instituída pelo Conselho Estadual de Política Cultural e tem a missão de garantir a transparência, a legitimidade e a ampla participação do segmento durante todas as etapas da eleição.
Para a presidente da Comissão Eleitoral, Hayam Chandra Lopes Brito, o momento representa uma oportunidade de fortalecimento da participação democrática dos agentes culturais do estado.
“A eleição da Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas é um importante exercício de cidadania cultural. Por meio dela, escritores, leitores, bibliotecários, mediadores de leitura e demais agentes do segmento têm a oportunidade de escolher quem irá representar suas demandas e contribuir para a construção das políticas públicas de cultura no Amapá. Nossa expectativa é de uma participação ativa e consciente dos eleitores habilitados”, destaca.
O representante eleito terá a responsabilidade de atuar junto ao CEPC/AP, contribuindo para o debate, acompanhamento e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas no estado.
Candidatos:
- Bruno Muniz – 131
- Joel Gomes da Silva (Joel Gomes) – 130
Serviço
Eleição da Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas/AP
Data: 28 de junho de 2026
Público apto a votar: eleitores previamente inscritos e habilitados conforme regulamento das eleições do CEPC/AP
Campanha eleitoral: até 27 de junho de 2026
Mandato: Biênio 2026/2028
Local e horário da votação será divulgado no Instagram da Setorial: @forumsetoriallivros.ap
Fotos: Arquivo da Comissão Eleitoral
Texto: Mary Paes
Assessoria de Comunicação da Setorial de Literatura do Amapá
Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950