Ana Vitória sonha em salvar vidas e encontrar uma família para chamar de sua

Há sonhos que nascem cedo e carregam um propósito especial. Aos 12 anos, Ana Vitória Balieiro Guedes já sabe qual caminho deseja seguir: tornar-se militar bombeira e dedicar a vida a salvar pessoas. Apaixonada pelos estudos e admiradora da matemática, acredita que uma família poderá ajudá-la a alcançar esse objetivo. Sua história integra o projeto “Eu Acredito no Amor: um Caminho para a Adoção”, iniciativa da Vara da Infância e Juventude de Santana, do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP).

Acolhida na Casa de Acolhida Marcello Cândia, mantida pelo Lar Betânia, Ana Vitória se destaca pela delicadeza, pelo jeito tranquilo e pela alegria que demonstra no convívio diário. Reservada em um primeiro momento, conquista a todos pela doçura e pelo carinho com que se relaciona com as pessoas ao seu redor.

A assistente social da instituição, Gizelly da Silva, acompanha a adolescente em sua rotina e destaca que Ana possui uma personalidade serena e compreende a importância da convivência familiar para seu desenvolvimento.

“Ela é muito tranquila, amorosa e alegre. Apesar da timidez, demonstra maturidade e entende que uma família poderá contribuir para o seu crescimento pessoal com proteção, apoio e valores importantes para a construção do futuro”, explicou assistente social.

Segundo Gizelly, a jovem encontra nos estudos uma das maiores motivações. A afinidade com a matemática e o desejo de seguir carreira no Corpo de Bombeiros revelam uma jovem determinada e cheia de planos.

“Quero ser bombeira porque quero salvar vidas. Acredito que uma família vai me ajudar a seguir meus sonhos e sempre vai me apoiar”, afirmou a adolescente.

A assistente social ressalta que, embora o acolhimento institucional ofereça proteção e cuidados, o ambiente familiar ocupa um lugar insubstituível na formação de crianças e adolescentes.

“O acolhimento é uma medida de caráter transitório. Nenhuma instituição consegue reproduzir plenamente os vínculos e os valores construídos dentro de uma família. A Ana tem potencial, sonhos e merece a oportunidade de crescer em um ambiente que fortaleça ainda mais suas capacidades”, observou Gizelly da Silva.

Parceira do projeto “Eu Acredito no Amor: um Caminho para a Adoção”, a Casa de Acolhida Marcello Candia já testemunhou histórias transformadas pela iniciativa.

“A cada história apresentada, uma porta se abre para novos sonhos. As pessoas se sensibilizam e reacendem esperanças e oferecem novas possibilidades de construção de uma vida em família”, concluiu a assistente social da instituição.

Mantido pelo Lar Betânia, entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, o espaço acolhe meninas entre 9 e 17 anos sob medida de proteção e dispõe de estrutura voltada ao desenvolvimento integral das adolescentes, com acompanhamento psicossocial, atividades recreativas e ações educacionais.



Mais informações

Projeto “Eu Acredito no Amor: um Caminho para a Adoção”

Vara da Infância e Juventude de Santana

Telefones: (96) 3312-4232, 3312-4233 e 3312-4234.

– Macapá, 25 de junho de 2026 –



“Eu Acredito no Amor, um caminho para a Adoção”: Ana Vitória sonha em salvar vidas e encontrar uma família para chamar de sua

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Hugo Reis

Fotos: Jean Silva

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