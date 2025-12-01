segunda-feira, dezembro 1, 2025
Projeto Curicarte inicia atividades com aula inaugural na comunidade do Curicaca, em Itaubal

Livia Almeida

Iniciativa cultural promove formação artística, contação de histórias e ações de incentivo à criatividade para crianças e jovens da região

No último sábado (29), a comunidade do Curicaca, no município de Itaubal, localizado a cerca de 97 km de Macapá, recebeu a aula inaugural do projeto Curicarte, uma iniciativa do Ponto de Cultura Itinerante Tapete Mágico da Leitura, idealizada pela escritora e produtora cultural Judivalda Brasil. As atividades seguem no período de 29 de novembro a 27 de dezembro.

A programação de abertura ocorreu na Escola Municipal Maria Madalena Tolosa, às 9h, e contoucom palestra da professora mestra Márcia Galindo, que abordou arte e diversidade. Houve também apresentação dos oficineiros, explicações sobre a metodologia do projeto e contação de histórias com a escritora Jaciara Martins.

Judivalda Brasil explica que o Curicarte nasceu de diálogos com moradores da comunidade, que relataram a ausência de atividades lúdicas, culturais e formativas para crianças e jovens.

“Os objetivos do projeto se pautam em atividades que atendem essa carência, trazendo para esse público ações formativas e culturais, pensando também na economia criativa, no compartilhamento de ideias e no conhecimento acerca de vivências locais e de outras comunidades”, afirma.

O projeto busca estimular habilidades criativas, desenvolver expressões artísticas e fortalecer a autonomia dos participantes, contribuindo para a transformação social por meio da arte, da diversidade e do protagonismo juvenil. A iniciativa também incentiva a promoção de direitos e o enfrentamento de violências e desigualdades de gênero.

O Curicarte foi contemplado em edital pela Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, com recursos don Governo Federal, e gestão da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/AP). O projeto conta com a parceria da Escola Municipal Madalena Tolosa da Costa e GEO Educacional de Itaubal/AP, entre outras entidades políticas e institucionais.

SERVIÇO

Projeto Curicarte inicia atividades na comunidade do Curicaca
Data: 29 a 27 de dezembro.
Local: Escola Municipal Maria Madalena Tolosa – Comunidade do Curicaca | Itaubal/AP

Fotos: arquivo Judivalda Brasil

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

