Comunidade Alexandrina promove sorteio de prêmios para ajudar a reconstruir a casa do professor Clauber

Um grande sorteio de prêmios será realizado no Domingo, 7 de dezembro, a partir das 11 horas, na sede campestre do Sinsepeap, com o objetivo de arrecadar recursos para a reconstrução da casa do professor Clauber Rosivan. No início de novembro um incêndio destruiu totalmente a casa do professor de Filosofia, da Escola Alexandre Vaz Tavares.

O sinistro, de acordo com a perícia, foi provocado por vazamento de gás, na hora de preparar o almoço. O professor e familiares perderam todos os bens materiais. No mesmo dia do incêndio a comunidade escolar alexandrina começou uma campanha para ajudar o professor e família diante das necessidades emergenciais.

A comunidade alexandrina continua mobilizada e promove um grande evento, com o propósito de arrecadar recursos para a reconstrução da casa do professor, no bairro Jardim Felicidade. Colegas de trabalho, alunos, ex-alunos e colaboradores doaram valiosos prêmios que serão sorteados no próximo dia 7 de dezembro, na domingueira do Sinsepeap, na rodovia Josmar Pinto.

As cartelas do sorteio podem ser adquiridas na Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, no bairro Trem, com os professores e alunos que estão empenhados em proporcionar um Natal e Ano Novo mais felizes para o professor Clauber e família.

Maiores informações e colaborações com as professoras:

Gracimara Pessoa – 981281032

Tatiane Augustin – 981042820

Lourdes Aires – 991205662

(Oscar Filho – professor e jornalista)

Curtir isso: Curtir Carregando...