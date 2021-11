Encontro Mulheres de Negócios no Sebrae celebra Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

O encontro proporciona conhecimento, informações para a elevação da competitividade empresarial, estimula mulheres a empreender, gera negócios e transforma realidades. O evento faz parte da programação alusiva ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorando em 19 de novembro

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove Encontro Mulheres de Negócios com a participação da empresária e escritora Tathiane Deândhela, que já palestrou em Orlando, Miami, Hollywood, Boston e Londres. Evento conta com Talk Elas no Empreendedorismo, com empresárias amapaenses para compartilhar casos de sucesso. Encontro acontece na Sede da instituição em Macapá, nesta sexta (19), às 19h30. As inscrições estão disponíveis na Loja Online do Sebrae.



A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, afirma que a participação de mulheres nos negócios aumenta consideravelmente a cada ano. “O Empreendedorismo feminino, é um movimento que reúne negócios criados ou comandados por uma ou mais mulheres. Assim, é considerado como iniciativas de lideranças femininas, incluindo a atuação das mulheres em altos cargos em empresas”, disse a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Segundo a gestora do Projeto Sebrae Delas, Rejane Reis, mulheres empreendedoras enfrentam grandes desafios. “Começar um novo negócio, requer planejamento, desenvolvimento e muitas habilidades diferenciadas da empreendedora”, destaca a gestora do Projeto Sebrae Delas, Rejane Reis.

Palestra



A Palestra Faça o Tempo Trabalhar Por Você, ministrada pela empresária e escritora Tathiane Deândhela, propõe uma abordagem sobre a importância das mulheres de negócios, pela quantidade de funções que a mulher exerce no dia a dia. A palestra, ratifica que uma mulher de negócios precisa ter efetividade nas tarefas para contribuir com êxito cada vez mais com a família e a sociedade; e faz uma reflexão sobre os principais fatores que interferem em baixos resultados e quais estratégias adotar para aumentar a produtividade.



Palestrante



Tathiane Deândhela, é especialista em produtividade, profissional e mentora de palestrantes especializada em produtividade e comunicação, empresária; Autora de 2 best-seller, Master Coach Trainer pelo The International Association of Coaching; Especialista em Marketing com ênfase em Serviços pela FGV, Liderança pela Franklin Covey; Referência no mundo corporativo sobre Produtividade e Alta Performance; Consultora de Carreira; Foi diretora de Instituição de ensino de Pós-graduação; Atualmente é escritora dos best-sellers, ‘Faça o tempo trabalhar para você’ e ‘Faça o tempo enriquecer você’, com prefácio de Luiza Helena Trajano e Geraldo Rufino, respectivamente.

Talk

O Talk Elas no Empreendedorismo, conta com a participação das empresárias Adelaide Feitosa, representante das Lojas Jumbinha, Rejane Soares, da empresa Zwanga African Fashion; e Aline Araújo e Manuh Coutinho, representantes da empresa Bar do Vila, que compartilham experiências e falar sobre as conquistas; e passam dicas de como conciliar a vida de negócios com o cotidiano.

Destaque

Na oportunidade, será lançada a plataforma de vendas on-line Compre Delas Amapá, que reúne empreendedoras participantes do Projeto Sebrae Delas. A ferramenta é mais um canal de vendas proporcionado pelo Projeto às empreendedoras participantes. Um sistema completo e robusto, que possibilita a divulgação das empresas através de lojas on-line, com descrição e fotos de seus produtos ou serviços, e sistema de carrinho de compras com fechamento diretamente via WhatsApp da empresária, de forma a possibilitar negociação individual e a gestão independente de cada participante.

Inscrições

O investimento para participação no Encontro Mulheres de Negócios, é de R$ 40 reais e os ingressos podem ser adquiridos na Loja Online do Sebrae.

Coordenação



O Encontro Mulheres de Negócios é coordenado pela gerente da UEE/Sebrae/AP, Denise Nunes e pela gestora do Projeto Sebrae Delas no Amapá, Rejane Reis.

Programação

Data: 19.11.2021 – Sexta-Feira

Hora: 18h30 – Credenciamento



Hora: 19h30 – Talk Elas no Empreendedorismo



Hora: 20h00 – Palestra Faça o Tempo Trabalhar por Você.

