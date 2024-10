‘Momento histórico na maior obra de saúde do Amapá’, destaca governador Clécio Luís ao acompanhar concretagem da fundação do novo HE, em Macapá

Governador pontua que o novo Hospital de Emergências, que contará com 212 leitos, ganhará forma nos próximos meses. Trabalhos avançam para a construção de pisos e colunas.

Nesta segunda-feira, 7, o governador do Amapá, Clécio Luís, acompanhou o processo de finalização da maior concretagem de fundação no estado, que sustentará os cinco pavimentos do novo Hospital de Emergências (HE) de Macapá. A grande operação concluirá, ao longo do dia, a interligação entre 125 pilares que garantirão rigidez e sustentação ao edifício.

“É um momento importante para qualquer obra, mas para essa especialmente é histórico, uma megaoperação que emocionou até mesmo os trabalhadores que estão desde o começo com essa etapa. Começou 7h da manhã e vai levar pela noite. Tem um tempo de cura e a próxima etapa será o radier, o piso do novo HE. Em poucos meses, o hospital que vai mudar a realidade da urgência e emergência no Amapá começará a ganhar forma, representando a virada na resolutividade da saúde pública do estado”, celebrou o governador Clécio Luís.

Projeto em 3 dimensões foi apresentado ao governador Clécio Luís pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf)Por conta da complexidade e robustez da obra, o processo de concretagem é iniciado e finalizado no mesmo dia. Os serviços são coordenados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) e seguem todos os padrões de engenharia e arquitetura com o que há de melhor em técnica e material.

Com uma medida de 20 por 30 metros, uma das maiores do Brasil, o núcleo rígido é o último elemento da fundação do hospital. A estrutura garante a estabilidade global do edifício. As etapas de supressão vegetal, terraplanagem, perfurações e sondagens já foram realizadas, para garantir a segurança e sustentação da obra.

Após a cura do núcleo rígido, obra avança para a construção do piso e das colunas

Novo Hospital de Emergências

Construído em uma área de 15 mil metros quadrados, o novo Hospital de Emergências Oswaldo Cruz, em Macapá, terá 212 leitos e ampliará o atendimento à saúde da população após 50 anos. A unidade hospitalar contará com seis salas no Centro Cirúrgico de multiespecialidades, Central de Diagnóstico por Imagem, serviços de diálises, apoio técnico, área administrativa e heliponto.

O novo HE é uma das propostas do Plano de Governo que pontua a saúde pública como prioridade imediata, absoluta e inegociável da atual gestão. A obra conta com recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre, com contrapartida do Tesouro Estadual. A área foi cedida pelo Exército Brasileiro, também por articulação do parlamentar.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...