Governo do Amapá diminui fila de espera e registra 544 cirurgias no HE durante mês de setembro

Ortopedia continua sendo a especialidade mais realizada no hospital, representando 58,27% dos procedimentos.

A realização de cirurgias é uma prioridade do Governo do Amapá e seguindo a política de diminuição da fila, o Hospital de Emergências (HE) registrou durante o mês de setembro 544 procedimentos. A ortopedia segue sendo a especialidade com maior demanda na unidade. De janeiro a setembro de 2024, foram 4.504 cirurgias em pacientes.

Segundo o relatório do HE, de 1 a 30 de setembro foram realizadas 317 cirurgias ortopédicas, 168 cirurgias gerais, 27 procedimentos neurológicos, 11 cirurgias de urologia, 9 procedimentos endoscópicos, 7 cirurgias de buco maxilo, 3 cirurgias plásticas reparadoras e 2 cirurgias vasculares.

Ainda segundo os registros a maioria dos procedimentos foram realizados em pessoas do sexo masculino, e a faixa etária mais atendida são em pacientes de 21 a 40 anos de idade.

Emanoel Martins, diretor do HE”Nossa maior produção são as cirurgias ortopédicas, que na maioria são realizadas em pacientes do sexo masculino, o que nos mostra que os homens são os que mais se envolvem em acidentes, sejam de trânsito ou de trabalho. Outro dado importante é que a maioria das pessoas que preci sam passar por procedimentos cirúrgicos estão em plena idade produtiva”, explicou o diretor do HE, Emanoel Martins.

Investimentos na saúde

O tempo de espera no hospital para cirurgias foi reduzido ao longo de toda a reestruturação do fluxo de atendimento. Os procedimentos que demoravam meses para serem realizados antes, agora acontecem em um período máximo de sete dias, podendo se estender apenas em casos de tratamentos específicos do paciente.

O Governo do Amapá também investiu em novos equipamentos para dar celeridade aos atendimentos oferecidos aos pacientes, como carrinhos de anestesia, aparelhos de ultrassom, novas mesas cirúrgicas e arcos cirúrgicos, enfermarias com mais leitos, resultando em procedimentos mais efetivos e que aceleram a recuperação dos usuários.

Somente em 2023, foram mais de 80 espaços reformados, entre enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consultórios, espaço de nutrição, recepção, entre outros, com mais de R$ 5 milhões do tesouro estadual aplicados nas intervenções.

