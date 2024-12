MP-AP e Senac capacitam jovens e adultos de Pedra Branca

Moradores de Pedra Branca do Amapari foram beneficiados com a oferta de cursos gratuitos de Operador de Computador e Assistente da Tecnologia da Informação realizados pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Essa é a 7ª edição da iniciativa, fruto do acordo de cooperação técnica entre MP-AP e Sistema Fecomércio-AP, que capacita jovens e adultos ao mercado de trabalho.



Nessa etapa, foram mais duas turmas com 39 alunos concluintes das 40 vagas ofertadas. A iniciativa aperfeiçoa habilidades de jovens e adultos os preparando para o mercado de trabalho para que possam se desenvolverem profissionalmente em prol da melhor qualidade de vida.



A promotora de justiça titular da Promotoria de Pedra Branca do Amapari, Carolina Oliveira, parabenizou os concluintes da formação e destacou a importância da cooperação técnica disponibilizando a promotoria para recepcionar os novos alunos.



“É muito gratificante reconhecermos o sucesso desse projeto. A renovação do acordo de cooperação técnica por mais um ano é o reflexo do resultado positivo dessas ações que visam capacitar pessoas da comunidade. Essa parceria entre o MP-AP e o SENAC beneficiará mais jovens e adultos de Pedra Branca e Ferreira Gomes em 2025.” Afirmou a promotora.



A qualificação profissional já beneficiou cerca de 1300 pessoas, desde 2016. Segundo o gerente do MP Comunitário, José Villas Boas, a cooperação técnica já vai para a 8ª edição de muitos serviços à sociedade amapaense, e continuará oferecendo cursos gratuitamente no próximo ano.



“A Unidade Móvel do Senac permanecerá em Pedra Branca até abril de 2025 devido a demandas. O projeto abrirá novas vagas com ofertas de cursos de 28 de janeiro a 20 de abril. Em maio, o equipamento será deslocado para Ferreira Gomes onde oferecerá 80 vagas aos moradores do município,” informou o assessor técnico do MP-AP.

