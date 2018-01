Definidas as datas da etapa final do 41º Torneio Interdistrital de Futebol

Já estão definidas as datas para a etapa final do 41º Torneio Interdistrital de Futebol. A última fase do certame acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de janeiro, a partir das 8h, na arena da Praça Nossa Senhora da Conceição, no Trem.

De acordo com o coordenador municipal de Esporte e Lazer interino, Henrique Lemos, as equipes foram mobilizadas e confirmaram presença. “Serão 41 finalistas, começaremos na sexta-feira, a partir das 8h, e no domingo, às 20h, ocorrerá a grande final do torneio”, informa.

A competição reuniu aproximadamente 5.075 atletas, divididos em 203 equipes, sendo 143 masculinas e 60 femininas, com 25 participantes cada, representantes dos distritos do Maruanum, Coração, Matapi, Fazendinha, São Joaquim do Pacuí, Pedreira, Tracajatuba, Santa Luzia do Pacuí, Carapanatuba e Bailique.

Premiação:

1º lugar: R$ 5 mil (masculino/feminino);

2º lugar: R$ 3 mil (masculino/feminino);

3º lugar: R$ 2 mil (masculino/feminino).

Cliver Campos