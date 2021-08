Surfe: Ítalo Ferreira e Medina avançam para oitavas no México

Brasil classifica mais quatro representantes na Praia Barra de la Cruz



Cinco brasileiros avançaram para as oitavas de final do Mexico Open, 7ª etapa do Circuito Mundial de Surfe, disputada na Praia Barra de la Cruz. E entre os classificados, nesta quarta-feira (11), estavam o atual campeão mundial Ítalo Ferreira e o bicampeão Gabriel Medina.

O surfista de Baía Formosa superou o australiano Wade Carmichael por 14,00 a 13,30 pontos para garantir a classificação. Na próxima fase ele fará uma bateria sensacional contra o 11 vezes campeão Kelly Slater, dos Estados Unidos.

Já Medina superou o francês Michel Bourez com muita emoção. O surfista da praia de Maresias perdia até os momentos finais, mas, graças a uma manobra aérea, um rodeo flip, ele recebeu 7,50 pontos para vencer por 14,50 a 13,70. Agora, o brasileiro terá pela frente o australiano Ethan Ewing.

Além de Ítalo Ferreira e Medina, se classificaram, pelo Brasil, Deivid Silva, Yago Dora, Jadson Andre e Mateus Herdy.

EBC

