Basquete feminino garante ouro e Amapá fecha com 14 medalhas os Jogos da Juventude 2023

Governo do Estado investiu mais de R$ 700 mil em apoio para a delegação que disputou a competição em São Paulo.

Por: Rodrigo Juarez .Colaboradores: Bianca Castro

O Amapá encerrou a participação nos Jogos da Juventude 2023, disputados na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, com 14 medalhas. A despedida, no sábado, 16, foi marcada pela conquista da medalha de ouro da equipe feminina de basquete da Escola Estadual Gabriel de Almeida Café.

O Governo do Estado investiu R$ 700 mil no apoio a delegação com materiais esportivos e passagens para garantir a participação dos atletas, técnicos, fisioterapeutas e coordenadores da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). A competição, promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), reuniu atletas-estudantes, de 15 a 17 anos.

“Estamos muito felizes, queremos mandar um abraço para nossas famílias, para todos da Escola Gabriel de Almeida Café. Obrigado pela torcida de todos. O ouro é nosso e do Amapá”, disse Maria, capitã da seleção amapaense estudantil Sub-17.

Meninas de ouro

A trajetória das amapaenses até a conquista do título da 3ª divisão do basquete feminino, iniciou com a disputa no Grupo C, onde enfrentou e venceu as representantes do Ceará, Amazonas e Roraima.

Na semifinal o Amapá passou pelo Tocantins com o placar de 35 a 31. Na decisão, garantiu o lugar mais alto no pódio ao vencer novamente a equipe do Ceará, por 30 a 20, garantindo a medalha dourada.

Com o resultado o Amapá conquista vaga na 2ª divisão da categoria em 2024.

“Quero agradecer o apoio do Governo e da Sedel por darem essa oportunidade nos trazendo até aqui. Agradeço também aos gestores e professores da Escola Gabriel de Almeida Café. Parabéns as atletas. Viemos com muita vontade de vencer e ultrapassamos todos os obstáculos. Seguimos invictos até o ouro! Nós merecemos!”, destacou o técnico e professor, Hemerson Dias.

Classificação final da 3ª divisão

Amapá Ceará Tocantins Sergipe Bahia Paraíba Amazonas Acre Alagoas Piauí Roraima

No pódio

As outras 13 medalhas conquistadas pelos atletas amapaenses foram nas categorias individuais do wrestling (luta olímpica), destaque para Matheus Araújo, que ganhou ouro e prata, taekwondo e atletismo.

No quadro geral de medalhas dos Jogos da Juventude 2023, o Amapá encerrou na 16ª posição, sendo o segundo melhor da Região Norte, ficando atrás apenas do Amazonas, que fechou em 12º com três ouros das 16 medalhas no total. Os primeiros colocados foram: São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Foto: Bianca Castro/ Sedel, Alexandre Loureiro e Beto Noval/COB

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...