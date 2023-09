Poder, Memória e Representações são temas de ciclo de palestras do Mestrado em História

Inscrições para o evento já estão abertas.

O Programa de Pós-graduação em História (PPGH), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realiza o evento “Ciclo de Palestras: Poder, Memória e Representações. As palestras ocorrerão nos dias 21 e 28 de setembro e 5 de outubro de 2023, em formato híbrido (presencial e virtual). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no link https://forms.gle/Ji8dKshD3yPw59pH9, Haverá certificado para os participantes.

Confira a programação:

▪️ 21 de setembro de 2023 (quinta-feira).

MESA: Afro – Indígena (Memória).

Palestrantes: Profa. Dra. Carina Santos de Almeida (Unifap) e Prof. Dr. Erundino Diniz (Unifap).

Mediadores: Vitória Santos (Mestranda do PPGH) e Vinicius Sarges (Mestrando do PPGH).

Local: Auditório do Curso de História, bloco L, sala 3 – campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

▪️ 28 de setembro de 2023 (quinta-feira)

MESA: Ideia de poder (On-line).

Palestrantes: Prof. Dr. Renan Birro (UPE) e Prof. Dr. Gabriel Lima (UFJVJM).

Mediadora: Renata Magno (Mestranda do PPGH).

Obs.: o link será disponibilizado pelo e-mail fornecido na inscrição do evento.

▪️ 5 de outubro de 2023 (quinta-feira)

MESA: Representações

Palestrantes: Profa. Dra. Fernanda dos Santos (Unifap); Profa. Dra. Maura Leal (Unifap) e Profa. Dra. Simone Garcia (Unifap)

Mediadoras: Keith Maciel (Mestranda do PPGH) e Tifanny Raiol (Mestranda do PPGH).

Local: Auditório do Curso de História, bloco L, sala 3 – campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Serviço

Ciclo de Palestras “Poder, Memória e Representações.”

Dias 21 e 28 de setembro e 5 de outubro de 2023. Inscrições gratuitas, no link https://forms.gle/Ji8dKshD3yPw59pH9, Certificado de 12h para os participantes.

