Unifap terá novas emissoras de rádio e TV universitárias

Universidade implantará a Rádio Universitária de Oiapoque e a TV Universitária de Laranjal do Jari.

No último dia 17, a Universidade Federal do Amapá (Unifap) foi uma das 31 instituições de ensino superior contempladas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do Governo Federal, com novas emissoras de rádio e TV universitárias. A Unifap implantará a Rádio Universitária de Oiapoque e a TV Universitária de Laranjal do Jari.

Os novos canais de comunicação farão parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), coordenada pela EBC e formada por emissoras de TV e rádio que atuam por todo o país e que, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), é a quinta maior rede de difusão do Brasil. As emissoras difundem produções da TV Brasil, Rádio MEC e Rádio Nacional, além de produzir e difundir conteúdo local.

A vice-reitora da Unifap, Profa. Dra. Ana Cristina Maués, representou a Unifap no evento de assinatura de acordos de cooperação entre a EBC, as universidades federais contempladas com as novas emissoras universitárias e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), ocorrido no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

“A expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública significa a democratização da informação e combate a fakenews, e isso tem sido uma preocupação das universidades. Os municípios contemplados vão contar com mais conteúdos que vão desde documentários, noticiários, programas de entretenimentos e dentre outras atrações oferecidas pela rádio e TV universitárias”, pontuou a vice-reitora.

De acordo com o diretor da Rádio e TV Universitárias da Unifap, Ramilton Farias, após a assinatura de consignação das novas emissoras da Universidade, o próximo passo é viabilizar a infraestrutura para a implementação dos canais de rádio e de TV.

“A Unifap fica responsável pela construção dos prédios, aquisição de equipamentos, contratação de pessoal. Como a confirmação se deu recentemente, a Universidade vai buscar recursos de emendas parlamentares e as tratativas já iniciaram”, explicou Ramilton Farias.

*Com informação do site da EBC

