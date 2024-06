Governo do Amapá lança edital ‘Memórias’, para documentar história da gestão pública amapaense

Com até R$ 40 mil em financiamento, certame vai selecionar projeto de pesquisa para catalogar a história e as políticas públicas da Secretaria de Estado do Planejamento.

Por: Kelison Neves

Nesta quinta-feira, 13, o Governo do Estado lançou o edital do “Programa de Memórias”, da Gestão Pública do Amapá. A finalidade será selecionar um projeto de pesquisa que documente a história e as políticas públicas da Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan). O certame contará com um financiamento de até R$ 40 mil.

Sob a coordenação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (Fapeap), o edital é destinado para pesquisadores com título de mestre ou doutor, vinculados a instituições de ensino no Amapá.

“Por meio deste programa, o Governo do Amapá busca valorizar e preservar o patrimônio histórico, promovendo a transparência e disseminando o conhecimento sobre a nossa história. O resultado final deste edital, será a criação de um livro físico e digital, que destacará a importância das fases e das decisões políticas do estado”, destacou o diretor-presidente da Fapeap, Gutemberg Silva.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO

Para participar do processo, os interessados devem submeter as propostas exclusivamente pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGFAPEAP), no período de 17 de junho a 17 de julho.

A divulgação do resultado final do edital está prevista para ocorrer no dia 13 de agosto.

Foto: Arquivo/Imprensa Oficial

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

