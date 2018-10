Evento realizado anualmente pelo SENAI vai evidenciar as novas profissões do mercado de trabalho

Macapá/Santana/Vale do Jari – Nos dias 8 e 9 de novembro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) vai realizar o evento Mundo SENAI. Durante dois dias, a instituição vai abrir as portas das unidades de Macapá, Santana e Vale do Jari para que a comunidade conheça oportunidades de trabalho e opções de formação profissional. O evento busca despertar o interesse das pessoas pelo mundo da indústria e mostrar a moderna infraestrutura que o SENAI oferece em educação profissional e tecnologia.

A programação foi elaborada especialmente para que alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas conheçam a indústria 4.0, os impactos positivos e negativos desta nova era, as mudanças que estão ocorrendo e as novas profissões do mercado de trabalho, entre outros temas. A programação prevê exposição das oficinas e laboratórios, cursos gratuitos, palestras, minicursos, workshops, espaço cultural e serviços de Saúde e Segurança.

“A ação é uma excelente fonte de informações e um serviço de utilidade para a sociedade. Durante dois dias, os estudantes vão vivenciar na prática, atividades relacionadas ao mundo do trabalho e das profissões, e identificarão oportunidades de carreira na indústria, o que os ajudará na escolha de uma profissão. Além disso, o Mundo SENAI mostrará que estamos inseridos e preparados para a quarta revolução industrial, o que exigirá novas formas de trabalho e trabalhadores com novas habilidades e competências”, destacou a diretora de Operações do SENAI, Alyne Vieira.