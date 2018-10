Inovação e tecnologia no atendimento de clientes

Neste domingo, 07 de outubro, o Grupo Alvorar, com foco em inovação, vai reinaugurar mais uma loja O Boticário. Desta vez em Santana com uma estrutura que oferece atendimento especializado com nova tecnologia.

A unidade continua com o mesmo espaço físico, porém mais ampla.Para proporcionar às clientes mais conforto para conhecer as linhas de maquiagem, osdisplays de maquiagens terão mais destaque.

A loja vai dispor de um layout moderno e interativo, onde os produtos são mais valorizados e os clientes tem mais possibilidades de experimentá-los. Outro ponto-chave é o uso do aplicativo MobShop, que auxilia as consultoras da franquia no processo de compra dos clientes.

Com um aparelho celular, o aplicativo permite que as consultoras verifiquem preços, descontos e finalizem a compra do cliente, tudo através do aplicativo, o que dispensa o uso do caixa físico e evita que o cliente espere, tornando o atendimento muito mais prático.Esta é mais uma das tecnologias que estarão disponíveis na loja da franquia, localizada em Santana, dentro do Supermercado Fortaleza.

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com mais de 3.700 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.