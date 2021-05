Vacinação contra a Covid-19 em Macapá atende trabalhadores da educação infantil de 49, 50 e 51 anos

Nesta segunda-feira (24), o cronograma de vacinação contra a Covid-19 em Macapá atende trabalhadores da educação, grávidas, puérperas e deficientes permanentes. A ação conta com o estoque de vacinas Astrazeneca e Pfizer. A Prefeitura aguarda a chegada de novas doses da CoronaVac para retomar a imunização deste público específico.

Oxford/AstraZeneca

Nesta segunda-feira será aplicada a primeira dose (D1) da vacina Astrazeneca em trabalhadores da educação com idades de 49, 50 e 51 anos, que atuam em escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental I, creches e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os profissionais devem residir em Macapá.

A Secretaria Municipal de Saúde também prossegue com a aplicação de segunda dose (D2) em trabalhadores da saúde e idosos que já estão no período marcado no cartão de vacinação para receber o reforço.

Com a Astrazeneca também será aplicada a D1 em idosos de 60 anos ou mais que ainda não receberam o imunizante.

Para todos estes públicos a vacina está disponível de 9h às 15h nos pontos de drive-thru localizados nas praças Floriano Peixoto e Estádio Zerão, Policlínica e Rodovia do Curiaú. Aos pedestres, a vacinação se concentra na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

É necessário apresentar documento original com foto e comprovante de residência. No caso de D2, cartão de vacina que comprove a primeira dose. Para os professores, último contracheque ou declaração de comprovação de vínculo.

Pfizer/BioNTech

Com a vacina Pfizer serão atendidos nesta segunda-feira, deficientes permanentes com ou sem cadastro no BPC (benefício), e as grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) com comorbidade.

A primeira dose ofertada a este público está disponível das 10h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) São Pedro, Congós e Novo Horizonte.

É necessário apresentar os originais e cópias de documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e laudo médico que comprove a sua condição. As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento da criança. Aos deficientes com cadastro no BPC, é necessário apresentar cópia do cartão de benefício.

