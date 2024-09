Abertas inscrições para Doutorado Profissional Nacional em História

São ofertadas 3 vagas para a Unifap.

Seguem abertas até 8 de outubro as inscrições para o Doutorado do Programa de Pós-graduação em Ensino de História em Rede Nacional (ProfHistória), turma 2025. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet e a taxa é de R$ 130.

O envio dos projetos de pesquisa deve ser realizado até 9 de outubro, em formato PDF, na página de acompanhamento da inscrição.

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) oferta 3 vagas, sendo 1 para candidatos que se autodeclararem negros(as), pessoa trans (transexuais ou travestis), pessoa com deficiência (PcD), incluindo pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e populações do campo. Caso a vaga de ações afirmativas não possua aprovado(a), poderá ser atribuída aos demais candidatos aprovados ou em cadastro reserva.

Para se inscrever, o(a) candidato(a) deve possuir diploma de curso superior em licenciatura, devidamente registrado no Ministério da Educação (MEC), e atuar como professor(a) de História na rede pública em qualquer ano da educação básica.

Etapas

A avaliação será dividida em três etapas. A primeira delas será a análise e adequação dos projetos. O resultado final será disponibilizado no dia 1° de novembro.

A segunda fase do certame será a prova oral. As datas e horários serão disponibilizadas na página de acompanhamento.

A terceira e última etapa é a avaliação dos projetos. O resultado final será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

Sobre o Doutorado

O ProfHist tem como objetivo proporcionar formação continuada que contribua para a melhoria da qualidade do exercício da docência em História na Educação Básica. O Curso de Doutorado Profissional em Ensino de História, que conduz ao título de Doutor em Ensino de História, é um curso presencial, com oferta simultânea nacional, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

SERVIÇO

