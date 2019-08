Agora é na Fazendinha: distrito recebe seletiva do Interdistrital 2019 neste fim de semana

A bola vai rolar neste domingo, 18, no distrito de Fazendinha em jogos válidos pela 43ª edição do Torneio Interdistrital 2019. A seletiva colocará em disputa jogos que prometem muita emoção nos naipes masculino e feminino. No último fim de semana, Santa Luzia do Maruanum garantiu presença nas finais deste ano.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer (Comel), a expectativa é que um grande número de torcedores compareça nesta etapa em virtude da proximidade do distrito do Centro de Macapá. Confirmaram presença as equipes do Alfaville, Chefe Clodoaldo, Fazendinha, Igarapé da Fortaleza, Praia, Prainha e Santa Terezinha. O Interdistrital é considerado uma das maiores competições amadoras do estado por atrair esportistas e movimentar atividades de geração de renda nas comunidades.

De acordo com a titular da Comel, Naldima Flexa, a seletiva da Fazendinha está sendo esperada com muita expectativa. “A Fazendinha é o distrito mais próximo da capital e com o menor número de times. As comunidades se confundem pela proximidade. No entanto, o futebol é de alto nível e muito organizado. O representante de Fazendinha sempre vem muito forte para as finais do Interdistrital”, conta.

A organização prevê o início das partidas por volta das 13h.

Jonhwene Silva

Curtir isso: Curtir Carregando...