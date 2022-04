SESI inicia projeto de construção de escola de referência no Amapá

Uma escola moderna, com espaços de aprendizagem focados em favorecer a interação entre os alunos. Essa é a Escola SESI de Referência. Um novo modelo de estrutura física que chega ao Amapá com a missão de atuar cada vez mais forte no desenvolvimento do protagonismo do estudante, alinhado à proposta pedagógica da Rede SESI de Educação.

O projeto está na fase de licitação da empresa que será responsável pelos serviços de engenharia referentes à construção/ampliação da atual área da Escola SESI Amapá. A previsão é que a obra seja finalizada no primeiro semestre de 2023, a contar da assinatura do contrato. Com as adequações, tanto a capacidade instalada da escola quanto a taxa de ocupação serão ampliadas.

De acordo com a superintendente do SESI Amapá, Alyne Vieira, “a Escola de Referência traz, por meio da modernização dos ambientes de aprendizagem, uma nova forma de educar, com inovação, tecnologia e atenta às demandas do mercado de trabalho”.

Conceito Escola de Referência

Na Escola SESI de Referência, o modelo tradicional de organização das salas de aula será substituído por uma estrutura que permite o trânsito livre dos alunos e facilita o acesso a recursos e ferramentas de ensino e aprendizado, tanto por professores quanto estudantes, proporcionando novas experiências e contribuindo para o desenvolvimento pleno dos indivíduos.

Para isso foi criado um conceito arquitetônico e identidade visual para as salas de aula, organizadas por área de conhecimento: Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática e suas tecnologias, Linguagem e suas tecnologias, além de sala de criação maker e de robótica.

Edital de licitação

Com sessão marcada para acontecer dia 26 de abril, o processo licitatório para contratação da empresa que vai conduzir a obra está aberto. Para quem deseja participar da concorrência, o edital pode ser consultado no site: http://licitacao.sesisenaiap.org.br/

