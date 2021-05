FADE encerra programação de Handebol com I Quiz

O I Quiz de Handebol da FADE encerrou na noite de sexta-feira, 21 de maio, realizado de forma virtual através de live pela plataforma Google Meet, oferecido pela Federação Amapaense do Desporto Escolar e pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, através do Programa de Apoio às Federações (PAF-5), faz parte do calendário anual da FADE que é aberto ao público geral de forma gratuita.

O Quiz deu continuidade a programação de Handebol da FADE, que já havia contado com dois dias de Minicurso Online.

O árbitro Wilker Monteiro, comentou que acha muito satisfatório perceber que “os jovens estão estudando sobre as regras esportivas e conhecendo de verdade as modalidades, estão sabendo interpretar questões relacionadas ao esporte mesmo sem estar praticando, que é exatamente o mesmo trabalho do árbitro, seja na mesa ou correndo na quadra ou em campo”.

Jovens como Yasmim, de 14 anos, que ficou em 2º lugar: “achei muito interessante participar do Quiz, nunca joguei handebol, mas gostei muito e espero poder participar dos próximos eventos” contou empolgada.

¨A competição era de caráter didático, por isso não eram previstos critérios para desempate, uma vez que visava a interação com o nosso público que é formado por jovens de 12 a 17 anos da comunidade escolar, mas com esse formato online que adotamos durante a pandemia, optamos por abrir a participação para todos os interessados, mantendo a premiação apenas para alunos nessa faixa etária¨, esclareceu o coordenador técnico da FADE, Ederson Sampaio.

Cada resposta correta tinha uma pontuação diferente, variando de acordo com o grau de dificuldade, com um total de 10 questões de múltipla escolha.

Os participantes receberam o formulário das questões através de um link e tiveram 20 minutos para responderem.

Os árbitros fizeram a leitura das perguntas e comentaram as respostas, tirando dúvidas dos participantes, fizeram a conferência das pontuações e anunciaram os resultados.

Confira a lista com a colocação final:

Colocação QUIZ DE HANDEBOL

(Dentro da faixa etária de 12 a 17 anos.)

1° Colocado:

*Vitor de Sousa Andrade* 17 anos

– Escola Estadual Mineko Hayashida

2° Colocado:

*Yasmim Kauane Ataíde* 14 anos

– Escola Estadual De Tempo Integral Prof Darcy Ribeiro *Savina Meneses Lopes* 16 anos

– Escola: Centro de Ensino Governador Archer (Imperatriz – MA)

*Joemerson da Silva Almeida* 17 anos

– Escola Estadual Mineko Hayashida

*Pedro Hiago Lisboa Machado* 13 anos

– Escola Estadual Richard Hennigton (Santarém – PA)

3° Colocado

*Felipe Silva Ferreira* 16 anos

– Escola Estadual Antônio Messias Gonçalves da Silva

O Quiz encerrou a programação prevista no calendário para o mês de maio, que inclui ainda cursos e desafios de natação e futsal para os próximos meses.

