Saiba como comprar passagens aéreas de ida e volta por apenas R$ 188 nos voos de Macapá e ainda concorrer a uma viagem com 3 acompanhantes

A LATAM (antiga TAM) lançou uma promoção que muita gente pode suspeitar que se trata de uma fake news, mas não é! Nos voos diretos de Macapá para Belém a companhia está vendendo passagens de ida e volta por apenas R$ 199,84, valor com a taxas de embarques incluídas. (Veja na imagem abaixo). Mas atenção! Esse valor só está disponível para comprar neste final de semana, mas a viagem será realizada somente nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro deste ano, exceto nos feriados deste período.

Se a compra das passagens de Macapá para Belém for para viagem de última hora os valores são absurdos. Você vai pagar de R$ 1 mil pelas passagens de ida e volta. Nos voos de Macapá para Brasília a LATAM está vendendo passagens de ida e volta por R$ 585,38. Prefere curtir uma praia na cidade maravilhosa? Encontramos passagens de ida e volta por apenas R$ 665,74. Todos esses exemplos estão com as taxas de embarques incluídas.

Neste final de semana quem comprar passagem da LATAM vai concorrer a uma viagem para os jogos-Pan Americanos Lima 2019. O vencedor de uma pro,moção lançada pela companhia vai poder levar mais três acompanhantes para torcerem pelos atletas brasileiros no maior evento esportivo das Américas.

Confira as regras da promoção

Segundo as regras divulgadas pela LATAM, o ganhador será premiado com uma viagem (aéreo ida e volta, além de hospedagem completa) para assistir aos Jogos Pan-Americanos 2019, entre os dias oito e 10 de agosto, com direito a levar três acompanhantes. Além das ofertas de passagens, até às 8 horas de segunda-feira (22/07) você poderá reservar o hotel com desconto de até 40%.

Além de comprar passagens aéreas baratas neste final de semana, neste final d semana você pode reservar o hotel com descontos que podem chegar a 40%. As promoções acabam na segunda-feira (22;07) às 8 horas. Boa viagem!

Acesse abaixo as promoções citadas neste texto

REGRAS DA PROMOÇÃO: As ofertas estão disponíveis para viagens entre os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019, exceto nos feriados deste período. Os preços citados neste texto são por pessoa e estão com as taxas de embarques incluídas. O número de assentos promocionais é limitado. Por isso, os preços podem sofrer alterações quando você for pesquisar. A compra das passagens poderá ser feita até às 12 horas de segunda-feira (22/07).

