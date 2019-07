Estação Brega: novidade do Macapá Verão arrasta centenas de pessoas ao complexo do Araxá

“Faço tudo para te encontrar; Meu amor você não está em nenhum lugar; Preciso tanto de você; Sem você não sei viver”, foi no ritmo de bregas marcantes, como esta canção de Mauro Cotta, que centenas de pessoas prestigiaram a Estação Brega, na noite de sexta-feira, 19. A programação foi novidade e faz parte do Macapá Verão, que tem sido sucesso de público.

A população compareceu em peso para dançar e curtir o tão aclamado brega. O evento reuniu pessoas de diferentes faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos, famílias que chegaram cedo à concha acústica para marcar presença e garantir o seu espaço com suas cadeiras e cubas.

Estação Brega deu destaque e musicalidade ao ritmo com a participação de artistas locais. Jomasan, Banda Moara, Suellen Braga e Mauro Cotta agitaram a noite com o estilo musical, dando ritmo e colocando o público para dançar. “A Estação Brega é uma inovação deste Macapá Verão, com brega autoral e clássico. Está lotada. Com certeza, é um grande atrativo para a população e a nós, donos de bares. É uma forma de faturarmos uma renda a mais”, comentou o empreendedor Bart Silva.

Além de promover lazer ao público, a programação movimentou a economia local. Os empreendedores populares que estavam comercializando durante o evento foram cadastrados pela prefeitura. Outros beneficiados pela Estação Brega foram os donos de bares e restaurantes do complexo. A mistura das atrações culturais com a noite desta sexta-feira, 19, lotou os estabelecimentos.

O público recebeu animado a Estação Brega como novidade do Macapá Verão, além de fomentar o turismo na capital, promover lazer e diversão às famílias. O professor Benedito Sousa foi com a família prestigiar. Ele destacou o evento cultural como atividade importante para a promoção da cultura local. “Além de valorizar o que é daqui, o evento promove cultura. É muito bom poder sair com a família na sexta à noite e ter programação cultural rolando na cidade, com certeza, promove o lazer de muitos”, disse.

Sávio Almeida

Foto: Max Renê e Henrique Silveira

Curtir isso: Curtir Carregando...