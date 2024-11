Sebrae e Instituto BAT abrem 245 vagas gratuitas para capacitação no Projeto Decola Negócios

A capacitação para empreendedores e pessoas com interesse em empreender é ofertada nos municípios de Macapá, Santana, Pedra Branca, Vitória do Jari e Oiapoque

O Instituto BAT Brasil com a parceria do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), abre sete (7) turmas no Amapá para a realização do Projeto Decola Negócios. O curso é uma solução educacional que tem objetivo de ajudar empreendedores a tirarem seus negócios do papel, com idade acima de 18 anos, as aulas serão presenciais e ocorrerão nos municípios selecionados. As inscrições já estão disponíveis e as aulas acontecerão de novembro a dezembro.

O gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, fala sobre a importância de o Sebrae estar em parceria com o Instituto BAT Brasil. “O apoio do Sebrae a iniciativas como o Decola Negócios é essencial para formar jovens empreendedores. Isso incentiva a inovação, transforma suas vidas e fortalece a economia do estado, gerando impacto positivo nas comunidades e construindo um futuro mais próspero para todos”, disse Maikon Richardson.

O Instituto BAT Brasil é uma organização sem fins lucrativos que investe há mais de 20 anos no empreendedorismo como ferramenta de transformação social, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Metodologia

O curso terá como base a metodologia By Necessity, criada pela Agência Besouro, que consiste em abordar temas como desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação do negócio e conceitos financeiros. Após cinco (5) encontros presenciais, os participantes ainda passarão por um período de preparação de 90 dias, recebendo mentorias e consultorias para desenvolverem seus negócios próprios. Lançado em 2019, o programa Decola já teve 4300 mil inscritos e formou 1350 mil alunos de 16 estados e 76 municípios diferentes.

Inscrições

As inscrições gratuitas podem ser feitas de forma online, pelo link https://www.programadecolanegocios.com.br/turma-abertas .

Coordenação

O Projeto Decola Negócios é coordenado pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson.

Programação

Município de Macapá

Número de vagas: 105

Período de inscrições: 4 a 25/11/2024

Período do curso: 25 a 29/11/2024

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE) – Salas 2, 3 e 4

Hora: 18h às 22h

Município de Santana

Número de vagas: 35

Período de inscrições: 4/11 a 2/12/2024

Período do curso: 2 a 6/12/2024

Local: Sede Sebrae em Santana – Avenida Rui Barbosa, 1193 – Centro

Hora: 18h às 22h

Município de Pedra Branca do Amapari

Número de vagas: 35

Período de inscrições: 4/11 a 2/12/2024

Período do curso: 2 a 6/12/2024

Local: Centro de Convenções do Município – Avenida Raimundo Rodrigues de Almeida, 630

Hora: 18h às 22h

Município de Laranjal do Jarí

Número de vagas: 35

Período de inscrições: 4/11 a 9/12/2024

Período do curso: 9 a 13/12/2024

Local: Sede do Sebrae em Laranjal do Jarí – Avenida Independência, 630 – Agreste

Hora: 18h às 22h

Município de Oiapoque

Número de vagas: 35

Período de inscrições: 4/11 a 9/12/2024

Período do curso: 9 a 13/12/2024

Local: Sede do Sebrae em Oiapoque – Rua Santos Dumont, 228 – Centro

Hora: 18h às 22h.

