‘Apytama’, de Kaká Werá, editado pela Moderna, vence Prêmio Jabuti 2024 na categoria Livro Juvenil

A obra “Apytama – Floresta de Histórias”, com organização de Kaká Werá e ilustrações de Digo Cardoso, foi o vencedor como melhor Livro Juvenil do Prêmio Jabuti 2024. O livro, publicado pela Editora Moderna, convida o público juvenil a explorar o universo indígena brasileiro de forma sensível e educativa e oferece uma jornada pela cultura indígena em um território de imagens e conceitos que traduzem identidade, pertencimento e valorização da memória. O anúncio dos vencedores do Jabuti 2024 ocorreu na noite desta terça-feira (19/11), no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.



Com poemas, ensaios, crônicas e contos de diversos autores indígenas, “Apytama” propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre a natureza e o ser humano, destacando valores como o respeito pela diversidade, o cuidado com o meio ambiente e a sabedoria ancestral. Na obra, estão textos de alguns dos principais autores pioneiros responsáveis pelo fomento da literatura indígena no Brasil, como Daniel Munduruku, Cristino Wapichana, Ademario Ribeiro Payayá, Tiago Hakiy, além do próprio Kaká Werá. Mas também constam da antologia representantes das gerações mais jovens e de grande talento como Edson Kaiapó, Auritha Tabajara, Trudruá Dorrico e Márcia Kambeba.



Kaká Werá nasceu em 1964, em São Paulo e é descendente do povo Tapuia. Foi acolhido pelos guaranis, junto aos quais desenvolve uma extensa pesquisa histórica, linguística e cultural. Envolvido em processos educativos, atua na valorização, registro e difusão dos saberes ancestrais de povos indígenas.



Também pela Editora Moderna, Kaká Werá publicou “Menino Trovão”, obra que recorre à imaginação para tratar do mundo quando não havia por aqui nenhum ser humano, até que surge o primeiro deles. Sendo obrigado a superar obstáculos, esse herói descobre que seu propósito na vida é enfrentar seus medos e dúvidas típicas da existência. Esta história é inspirada na sabedoria de uma cultura muito antiga do Brasil, chamada tupi. Ela fala das aventuras de um menino bem diferente, o primeiro habitante do mundo.



O livro foi premiado com o Selo Cátedra 10 (em 2022) e reconhecido como “Altamente recomendável” pela Feira Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) de 2023 e vencedor do Prêmio Figueiredo Pimentel, como melhor livro de reconto 2023.

