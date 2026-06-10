Banda amapaense Sislop busca apoio popular para representar o estado no Festival João Rock 2026

Grupo formado em Macapá disputa concurso nacional que pode garantir presença inédita de uma banda do Amapá em um dos maiores festivais de música do país

A banda amapaense Sislop está mobilizando fãs e admiradores da música independente em uma campanha de votação popular que pode levar o nome do Amapá ao palco do Festival João Rock 2026, um dos maiores eventos de rock e música brasileira do país. O grupo disputa uma vaga por meio do tradicional Concurso de Bandas promovido pelo festival e precisa do apoio do público para avançar às próximas etapas da seleção.

Fundada em 2012, em Macapá, a Sislop construiu sua trajetória na cena autoral amapaense antes de se estabelecer em São Paulo, em 2020. Ao longo dos anos, a banda consolidou uma identidade musical própria, combinando influências do rock alternativo com elementos da cultura amazônica, incluindo referências ao marabaixo e outras expressões regionais.

Votação pode garantir feito inédito para a música amapaense

A disputa integra o Concurso de Bandas do João Rock, que seleciona novos artistas para se apresentarem durante a programação oficial do festival. Para seguir na competição, a Sislop precisa ficar entre as 20 bandas mais votadas pelo público até o dia 15 de junho.

Caso conquiste a vaga, o grupo poderá alcançar um marco histórico para a música do estado, já que nenhuma banda do Amapá se apresentou no palco do festival até hoje. A participação representaria uma importante vitrine nacional para a produção musical amapaense e para os artistas da região Norte.

João Rock reúne milhares de pessoas em Ribeirão Preto

A edição 2026 do Festival João Rock está marcada para o dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O evento é reconhecido por reunir grandes nomes da música brasileira e atrair um público de dezenas de milhares de pessoas a cada edição.

Além de artistas consagrados, o festival mantém espaços dedicados à valorização de novos talentos, fortalecendo a cena independente nacional por meio de iniciativas como o Concurso de Bandas.

Como apoiar a banda

A campanha de mobilização segue ativa nas redes sociais da Sislop, onde os integrantes têm incentivado o público a participar da votação e ajudar a levar a música produzida no Amapá para um dos maiores palcos do país. O resultado da primeira fase depende diretamente do engajamento popular e pode abrir caminho para uma conquista inédita para a cena musical amapaense.

Para votar na Sislop, acesse o site do festival, faça seu cadastro e confirme o voto.

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