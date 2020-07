Amapá tem 35.026 casos confirmados, 2.468 em análise laboratorial, 23.573 pessoas recuperadas e 552 óbitos

Nota explicativa

O boletim desta sexta-feira, 24, traz 4 novos óbitos. São todos casos antigos que estavam em investigação. Eles ocorreram nos municípios de Macapá e Santana, no período de 12 a 31 de maio – considerado o mês de pico da covid-19 no Amapá. Não houve o registro de óbitos causados pela doença no estado nas últimas 24 horas.

IMPORTANTE: o boletim a seguir contém tanto os dados acima citados quanto os números que são atualizados diariamente pelas equipes da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e prefeituras.

O Governo do Amapá atualiza nesta sexta-feira, 24, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 35.026 casos confirmados e 2.468 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 20.783 casos suspeitos.

Não houve registro de óbitos por covid-19 no estado nas últimas 24 horas.

Novos casos

O boletim de agora traz 188 novos casos confirmados sendo 59 em Macapá, 28 em Santana, 20 em Laranjal do Jari, 11 em Mazagão, 4 em Oiapoque, 27 em Pedra Branca, 17 em Porto Grande, 3 em Vitória do Jari, 4 em Itaubal, 6 em Tartarugalzinho, 1 em Amapá, 5 em Ferreira Gomes e 3 em Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui também 4 novos óbitos de pessoas naturais de dois municípios. São casos antigos que estavam em investigação e ocorreram em Macapá e Santana nos dias 12, 15, 26 e 31 de maio.

Macapá: três vítimas, todas do sexo masculino e sem comorbidades declaradas. Um homem de 45 anos e outro de 74, ambos falecidos no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal); e um de 90 anos, com óbito ocorrido no Hospital de Emergências (HE);

Santana: óbito de um homem de 54 anos, sem comorbidades declaradas, ocorrido no Hospital Estadual de Santana.

Assim, o Amapá chega a 552 mortes em 15 municípios. (Macapá 362/ Santana 74/ Laranjal do Jari 42 / Mazagão 7/ Oiapoque 18/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 9/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 3/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 23.573 pessoas. (Macapá 10.652/ Santana 2.964/ Laranjal do Jari 2.574/ Mazagão 504/ Oiapoque 926/ Pedra Branca 2.117/ Porto Grande 735/ Serra do Navio 426/ Vitória do Jari 640/ Itaubal 150/ Tartarugalzinho 301/ Amapá 284/ Ferreira Gomes 416/ Cutias do Araguari 249/ Calçoene 383/ Pracuúba 252).

Dos 35.026 casos confirmados:

Macapá: 15.214

Santana: 4.988

Laranjal do Jari: 3.566

Mazagão: 1.002

Oiapoque: 1.989

Pedra Branca: 2.286

Porto Grande: 915

Serra do Navio: 526

Vitória do Jari: 1.361

Itaubal: 200

Tartarugalzinho: 510

Amapá: 383

Ferreira Gomes: 490

Cutias do Araguari: 503

Calçoene: 811

Pracuúba: 282



Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 6.034, sendo:

Macapá: 1589

Santana: 1581

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 217

Oiapoque: 361

Pedra Branca do Amapari: 12

Porto Grande: 361

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 170

Itaubal: 15

Tartarugalzinho: 813

Amapá: 75

Ferreira Gomes: 11

Cutias do Araguari: 633

Calçoene: 112

Pracuúba: 44

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 121 pacientes, sendo 94 casos confirmados e 27 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 75 estão no sistema público (19 em leito de UTI /56 em leito clínico) e 19 estão na rede particular (11 em leito de UTI /8 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 10 estão no sistema público (0 em leito de UTI /10 em leito clínico), e 17 estão na rede particular (0 em leito de UTI /17 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 10.807

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.



