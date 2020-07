Artistas do Amapá realizam mostra Performática online Mizura in Rede

A mostra Mizura in Rede foi idealizada pelos artistas Nau Vegar (Naldo Martins), Thayse Panda e Geisa Marins. É uma Mostra de liveperformance, fotoperformance e vídeoperformance que acontece via streaming nas plataformas do Instagram e facebook. Os participantes foram selecionados por uma convocatória aberta para todo o Brasil, compõem, assim a mostra 35 artistas de 10 estados e também do Amapá. A Mostra teve início dia 09 de junho e encerra dia 07 de julho, as programações de postagens são fixas, acontecem sempre às terças e sextas-feiras nos horários de 11h, 14h, 17h (live) e 20h nos perfis oficiais do evento no Facebook (Mizura) e Instagram (@mizura.performance).

A Mostra foi pensada em uma modalidade para o período de pandemia diante da impossibilidade do contato social, foi a forma encontrada para dar continuidade a produção do projeto MIZURA – Encontro de Performance e Intervenção Urbana no Amapá, um evento que aconteceria em agosto, o qual visava fazer um intercâmbio entre artistas de várias paragens do Brasil com artistas de Macapá (AP).



Veja também:

Amapá tem 28.927 casos confirmados, 4.327 em análise laboratorial, 14.168 pessoas recuperadas e 420 óbitos

Agência de Fomento do Amapá retoma atividades presenciais; atendimento ao público só com agendamento

Enem 2020: projeto disponibiliza modelos de planos de estudos gratuitos

Mizura in Rede é também uma forma de oferecer leveza através da arte para as pessoas, diante deste momento em que os sentimentos de angustia e ansiedade tem afligido muita gente. A modalidade do projeto contempla uma forma de compartilhamento da produção da arte e ao mesmo tempo um estímulo para artistas que não estavam produzindo durante a quarentena.

A arte da performance é a arte da presença, do contato com o público, a Mostra veio trazer esse desafio de como fazer arte durante o período de isolamento, sem a participação presencial das pessoas, de se reinventar e explorar esse campo das tecnologias e suas relações com o corpo, além de trazer muitos questionamentos e reflexões em torno do próprio fazer artístico individual durante a pandemia.

Curtir isso: Curtir Carregando...