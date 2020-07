Agência de Fomento do Amapá retoma atividades presenciais; atendimento ao público só com agendamento

Atendimento ao público ocorrerá de 8h às 12h, mediante agendamento.



Emília Borges



Nesta quarta-feira, 1, a Agência de Fomento do Amapá (Afap) retomou o atendimento ao público de maneira presencial. Os colaboradores receberam um kit de higiene contendo luvas, máscaras e álcool em gel 70%, além de fazerem testes para a covid-19

A Afap organizou um Protocolo de Retorno às atividades a fim de minimizar a contaminação ou propagação do novo coronavírus. As medidas vão desde adaptação de uma pia com água e sabão no saguão da empresa à distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os atendentes e desinfecção predial.

Todas essas ações de segurança sanitária visam proteger clientes e colaboradores nesse retorno gradual das atividades econômicas no Estado. O presidente da Afap, Francisco de Assis, ressalta que o papel da instituição é fomentar a economia do Estado do Amapá por meio da concessão de crédito produtivo aos empreendedores formais e informais e que retornar às atividades é questão de seguridade social.



“Nesse período de recuperação da economia a Afap disponibilizará linhas de crédito para atender, dentro de seus limites, os empreendedores afetados pelos efeitos da pandemia da Covid-19”, explica Assis.

Os clientes interessados nas linhas de crédito da Afap deverão ligar previamente e marcar uma hora para atendimento.

Contatos:

Atendimento e crédito: (96) 98400 2430

Cobrança: (96) 98124 5112

Rural: (96) 99971 4150

Jurídico: (96) 98115 7110

Cartão Cred Afap – UP Brasil: (96) 99198 3651

