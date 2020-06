Enem 2020: projeto disponibiliza modelos de planos de estudos gratuitos

Ferramenta ajuda a manter uma rotina organizada para estudar

Manter uma rotina bem clara de estudos é um ótimo caminho para não perder o foco na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. Os planos de estudos – ou cronograma – são ideais para se ter uma melhor visão das tarefas que precisam ser feitas, acompanhando o progresso e percebendo quais disciplinas precisam de mais atenção. Dessa maneira, candidato pode ter mais controle da sua rotina, aumentando as suas chances de realizar o sonho do ensino superior.

Os planos de estudo podem ser feitos de modo simples, apenas listando em uma folha de papel, ou mais elaborados. Esses são encontrados facilmente pela internet. O projeto Agatha, por exemplo, disponibiliza gratuitamente planos de estudos para cada mês do ano. O projeto visa “através da tecnologia prover educação a estudantes, com o objetivo de apresentar o conteúdo de forma simples, no entanto de forma diferenciada, produzindo e divulgando conteúdos de qualidade”.

Além dos planos de estudos, o site também disponibiliza propostas de redação para os estudantes treinarem a sua produção textual. Também é possível encontrar banco de questões com exercícios sobre diferentes áreas do conhecimento.

Veja abaixo alguns dos planos de estudos disponibilizados pelo projeto Agatha

Planos de estudos semanal para quem trabalha durante o dia

Planos de estudos semanal para quem estuda

Planos de estudos para quem tem o dia livre

Outros sites que oferecem planos de estudos gratuitos

Outras plataformas, além do projeto Agatha, oferecem a oportunidade de os estudantes terem acesso a planos de estudos online e gratuitos. Confira a:

Me Salva!

O site do Me Salva! traz diversos materiais que contribuem para os estudos dos candidatos que sonham em ingressar em um curso de graduação. A plataforma é parceira do Educa Mais Brasil e disponibiliza desconto para os cursos de pré-vestibular Enem.

Curso Enem Gratuito

São duas modalidades de planos de estudos oferecidas pelo Curso Enem: extensivo, para os estudantes com mais tempo disponível para os estudos, e intensivo, ideal para quem tempo para estudar. É necessário criar um login com uma conta do Facebook, Google ou Twitter.

Guia Enem

Após escolher o seu plano de estuo ideal, você pode complementar o seu aprendizado e preparação com o Guia Enem, uma plataforma do Educa Mais Brasil que disponibiliza conteúdos gratuitos sobre as principais disciplinas e assuntos cobrados no vestibular. Acesse o Guia Enem

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

