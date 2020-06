Amapá tem 28.492 casos confirmados, 4.294 em análise laboratorial, 13.573 pessoas recuperadas e 417 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta terça-feira, 30, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 28.492 casos confirmados e 4.294 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 17.792 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 238 novos casos confirmados, sendo 43 em Macapá, 76 em Santana, 4 em Mazagão, 11 em Oiapoque, 43 em Pedra Branca, 4 em Serra do Navio, 25 em Vitória do Jari, 12 em Amapá, 3 em Ferreira Gomes, 9 em Cutias do Araguari e 8 em Calçoene.

Óbitos

A atualização inclui também quatro novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá, Santana e Vitória do Jari. Um deles ocorreu no dia 27 de maio, os demais, no período de 17 a 27 de junho. Todos estavam sob investigação

Macapá: óbitos de duas mulheres. Uma de 68 anos, com comorbidade relacionada a derrame cerebral, ocorrido em domicílio; e uma de 78 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul;

óbitos de duas mulheres. Uma de 68 anos, com comorbidade relacionada a derrame cerebral, ocorrido em domicílio; e uma de 78 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Sul; Santana: óbito de um homem de 55 anos, hipertenso, ocorrido no Centro Covid-3;

óbito de um homem de 55 anos, hipertenso, ocorrido no Centro Covid-3; Vitória do Jari: óbito de um homem de 68 anos, cardiopata e diabético, ocorrido no Centro Covid-LJ.

Assim, o Amapá chega a 417 mortes em 15 municípios. (Macapá 256/ Santana 64 / Laranjal do Jari 40 / Mazagão 6/ Oiapoque 11/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 6/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 11/ Tartarugalzinho 2/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 13.573 pessoas. (Macapá 6.510/ Santana 1.168/ Laranjal do Jari 1.903/ Mazagão 192/ Oiapoque 650/ Pedra Branca 1.234/ Porto Grande 191/ Serra do Navio 347/ Vitória do Jari 291/ Itaubal 85/ Tartarugalzinho 253/ Amapá 158/ Ferreira Gomes 215/ Cutias do Araguari 147/ Calçoene 183/ Pracuúba 46).

Dos 28.492 casos confirmados:

Macapá: 12.995

Santana: 3.910

Laranjal do Jari: 2.817

Mazagão: 902

Oiapoque: 1.526

Pedra Branca: 1.967

Porto Grande: 753

Serra do Navio: 395

Vitória do Jari: 903

Itaubal: 163

Tartarugalzinho: 372

Amapá: 334

Ferreira Gomes: 288

Cutias do Araguari: 490

Calçoene: 512

Pracuúba: 165

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 8.733, sendo:

Macapá: 3.223

Santana: 1.870

Laranjal do Jari: 977

Mazagão: 159

Oiapoque: 201

Pedra Branca do Amapari: 34

Porto Grande: 221

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 427

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 625

Amapá: 31

Ferreira Gomes: 117

Cutias do Araguari: 556

Calçoene: 102

Pracuúba: 136

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 190 pacientes, sendo 132 casos confirmados e 58 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 110 estão no sistema público (39 em leito de UTI /71 em leito clínico) e 22 estão na rede particular (16 em leito de UTI /6 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 17 estão no sistema público (0 em leito de UTI /17 em leito clínico), e 41 estão na rede particular (0 em leito de UTI / 41 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 14.370

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

Curtir isso: Curtir Carregando...