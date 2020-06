PF, em ação conjunta com o Exército Brasileiro, desarticula atividade de garimpo ilegal no Amapá

Oiapoque/AP – A Polícia Federal, em ação conjunta com o Exército Brasileiro, realizou no domingo (28/6) e na segunda-feira (29/6) ação de combate ao garimpo ilegal de ouro no Rio Cricou, no município de Oiapoque, extremo norte do Amapá.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Orange VI do Exército Brasileiro.

O local de difícil acesso conhecido como Garimpo da Duda já foi objeto de diversas ações da Polícia Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Exército Brasileiro (EB).

Em 2018, a Polícia Federal deflagrou a Operação Japeusá, para combater crimes vinculados à extração irregular de minério. De acordo com as investigações, mais de R$ 19 milhões em ouro foram extraídos ilegalmente do local naquele ano. Já no último domingo, os policiais e militares verificaram que o garimpo continuava ativo e foram apreendidos um rádio comunicador, motosserras, arma de fogo, entre outros objetos utilizados no garimpo ilegal.

Quatro pessoas foram presas em flagrantes por executarem lavra garimpeira sem autorização dos órgãos competentes e por usurparem bem da União. Dentre os presos, um homem também foi incriminado por posse ilegal de arma de fogo. Os detidos poderão responder, na medida das suas responsabilidades, por penas que variam de seis meses a cinco anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...