Convivência e artesanato são promovidos em encontros no Cras Felicidade

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Felicidade promove todas as quintas-feiras atividades de convivência com os participantes do grupo “Arte Feliz”. De forma intercalada, em uma semana é realizada oficina de artesanato e, na seguinte, roda de conversa com abordagem de temáticas que surgem a partir da escuta das pessoas nas oficinas.

Os encontros acontecem no Cras Felicidade, das 14h30 às 17h. Atualmente, 25 pessoas participam das atividades promovidas no centro. Elas contam com uma equipe profissional composta por educador artístico, assistente social, psicólogo e sociólogo, prestando a assistência necessária aos participantes. O grupo é aberto a todos os públicos, acolhendo de modo especial os idosos.

Para o agente administrativo Nilo Ferreira, 60 anos, o espaço permite aprimorar seu conhecimento e técnicas de artesanato. “É um trabalho muito bom porque adquirimos mais conhecimento sobre o artesanato. Eu que já tenho um pouco de prática, me favorece melhorando a aplicação do artesanato, tanto faz ser peças para utensílios como brinquedos e ornamentos. A renda melhora também, porque conseguimos vender as peças. Então é muito gratificante ter esse conhecimento a mais”, comentou Nilo.

A professora Catarina Ramos, 66 anos, explicou que desde criança gosta de trabalhar com artesanato. Ela aprendeu a fazer com tala peneira, cesta, abano e tipiti. Assim como também sabe costurar e fazer crochê. E quanto ao motivo de ir aos encontros ela comentou que “vir aqui é uma terapia. É aprender outras coisas de artesanato que eu não sei fazer. Isso aqui é muito gratificante porque eu venho participar todas as oficinas. Conhecer gente, bater papo. É tudo muito importante para mim porque não quero envelhecer parada, quero sempre estar mexendo com as mãos, porque no artesanato nos mexemos com a mete e as mãos.

Sávio Almeida

