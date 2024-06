Truques práticos para cuidar das roupas das crianças

Conheça algumas dicas valiosas que irão proporcionar maior durabilidade para as roupas dos pequenos

Cuidar das roupas das crianças pode ser um desafio, mas com alguns truques práticos, é possível manter as peças em ótimo estado por mais tempo se você souber usar as dicas certas.

A rotina intensa e a atividade constante das crianças muitas vezes resultam em roupas manchadas, rasgadas ou desbotadas (principalmente em locais como joelhos e barriga). No entanto, com algumas ações práticas, você pode prolongar a vida útil das roupas e garantir que elas estejam sempre prontas para uso.

A separação por cores é um passo essencial para evitar desbotamentos indesejados e garantir a durabilidade dos tecidos. Além disso, utilizar detergentes suaves, como o Vanish, é fundamental para preservar a integridade das peças, sem causar irritações na pele sensível dos pequenos.

A seguir, abordaremos algumas práticas simples que você pode realizar e tornar um novo hábito ao cuidar das roupas dos seus pequenos.

Opte por separar as roupas dos pequenos por cores

Essa é uma das maneiras mais eficazes de preservar a aparência e a durabilidade das peças infantis. Misturar roupas de diferentes tonalidades pode resultar em desbotamentos e manchas indesejadas, comprometendo a qualidade das vestimentas.

Para evitar esse tipo de situação, a separação das roupas deve acontecer.

Dicas para separar roupas por cores:

Roupas brancas: elas são particularmente suscetíveis a descolorações quando lavadas junto com peças de outras cores. Lavá-las separadamente ajuda a manter seu brilho e evitar que fiquem amareladas ou cinzentas;

Roupas claras: agrupe roupas de tons suaves e pastel, como amarelo-claro, rosa-bebê e azul-celeste. Essas peças podem ser lavadas juntas sem o risco de transferir cor umas para as outras;

Roupas escuras: peças de cores intensas, como preto, azul-marinho, vermelho-escuro e verde-oliva, devem ser lavadas em conjunto. Isso ajuda a evitar que essas cores fortes desbotem em peças mais claras;

Roupas novas: especialmente as coloridas, tendem a soltar tinta nas primeiras lavagens. Para evitar a transferência de cor, lave-as separadamente ou com outras peças de cores semelhantes nas primeiras vezes;

Roupas estampadas: observe a cor predominante da estampa e agrupe-a com roupas de cores similares. Isso ajuda a prevenir que as cores da estampa desbotem ou manchar outras peças;

Peças delicadas: peças como aquelas com detalhes bordados ou de tecidos finos, devem ser lavadas separadamente em sacos protetores, especialmente se forem de cores claras ou escuras que possam manchar.

Trate as manchas e tenha cuidado ao usar produtos químicos

Manchas são inevitáveis quando se trata de roupas de crianças. No entanto, tratá-las imediatamente pode fazer toda a diferença na manutenção das peças. Assim que ocorrer o acidente, lave a área afetada com água fria e aplique um removedor de manchas apropriado, como o Vanish.

Identificar o tipo de mancha é crucial, pois gorduras, tintas, alimentos e bebidas requerem tratamentos específicos, e muitas vezes o que funciona para remover uma, não resolve na remoção de outra.

Além disso, é importante evitar o uso excessivo de produtos químicos, que podem danificar os tecidos e causar reações alérgicas. Prefira produtos específicos para roupas infantis e siga as instruções de uso para evitar excessos.

Utilize a quantidade recomendada de detergente, evite alvejantes fortes e, quando possível, opte por soluções naturais, como vinagre e bicarbonato de sódio ou até mesmo o sabão de coco da vovó. Essas práticas ajudam a manter as roupas dos pequenos em boas condições e garantem sua durabilidade sem colocar a saúde em risco.

Prefira secar as roupas à sombra

É uma prática essencial para preservar as cores e garantir a durabilidade dos tecidos e fazer com que as peças tenham cor e viscosidade por muito mais tempo.

A exposição direta ao sol pode causar desbotamento e desgaste, comprometendo a aparência dos tecidos (e essa dica não serve apenas para roupas infantis). Adotar esse cuidado simples pode fazer uma grande diferença na manutenção entre as lavagens.

Benefícios de secar à sombra:

Preservação das cores: a luz solar intensa pode desbotar rapidamente as cores vibrantes das roupas, especialmente as peças coloridas ou com estampas;

Proteção dos tecidos: a exposição prolongada ao sol pode enfraquecer as fibras dos tecidos, tornando-os mais suscetíveis a rasgos, desgastes e desbotamentos;

Redução do desgaste: o calor intenso do sol pode causar encolhimento e deformação das roupas, além de endurecer tecidos delicados, causando irritações e deixando a roupa pouco confortável.

