Ciclone-bomba deixa rastro de estragos e mortes no RS e em SC

O fenômeno conhecido como ciclone-bomba, que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre a noite de terça-feira (30) e a manhã desta quarta-feira (1º), causou inúmeros estragos nos dois Estados. Mais de mil pessoas ficaram desalojadas em pelo menos 19 municípios gaúchos, com o registro de uma morte em um deslizamento em Nova Prata (Serra), enquanto que no Estado vizinho houve nove vítimas, a maior parte devido ao vento forte ou atingida por quedas de barreiras ou placa

As regiões do Litoral Norte e da Região Metropolitana foram as mais afetadas no RS. O fenômeno também causou corte no abastecimento de energia elétrica para milhares de clientes no Estado. Pela manhã, o volume de unidades desabastecidas chegou a 895 mil, número que foi caindo com o avançar das horas.



Devido à chuva, o Rio Grande do Sul tem cinco rios em condição de alerta: Ijuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí, que seguem em elevação.

Confira a situação por região

Porto Alegre

Na Capital, diversas vias tiveram trechos bloqueados ao trânsito, árvores tombaram e ruas ficaram escuras devido à falta de luz. Pelo menos 20 semáforos acabaram desligados pela força do temporal. Com a chuva forte de terça, houve pontos de alagamento espalhados pela cidade. A ventania provocou rajadas de até 80 km/h, derrubando fios de luz. Na Avenida Benno Mentz, na Zona Norte, fios energizados ficaram caídos no chão. A falta de luz cancelou a sessão da Assembleia Legislativa.



