Governo do Amapá identifica causa da contaminação do Rio Cupixi em Porto Grande e mobiliza força-tarefa para conter danos

A equipe encontrou uma implosão de terra em área de difícil acesso, onde funcionava um garimpo ilegal, que afetado por fortes chuvas, houve o colapso.

Técnicos da força-tarefa enviada pelo Governo do Amapá, ao município de Porto Grande, confirmaram que a mudança na coloração da água do Rio Cupixi foi provocada pelo rompimento de barreiras rústicas de acumulação de sedimentos em uma área de garimpo ilegal, no município de Pedra Branca do Amapari,.

O colapso das estruturas, em local de difícil acesso onde foi detectada uma implosão de terra, ocorreu em consequência das fortes chuvas que atingiram a região, resultando no carreamento de material sedimentado para o leito do rio, afetando diretamente os municípios de Porto Grande e Pedra Branca do Amapari.

A localização exata da origem do problema foi identificada nesta quarta-feira, 12, durante um sobrevoo realizado pelo Grupo Tático Aéreo (GTA), com apoio de técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A equipe constatou que a área atingida fica acima do garimpo São Domingos, onde aconteceu a ocorrência.

Ação emergencial e investigação ambiental

Diante da gravidade do episódio, o Governo do Estado instalou uma Sala de Situação no município de Porto Grande, cerca de 100 km do local do impacto, para coordenar as ações emergenciais. Além disso, foi criado um Comitê de Respostas Rápidas, que trabalha na investigação das causas e na prestação de suporte à população afetada.

Equipes da Sema realizaram a coleta de amostras da água ao longo do curso do Rio Cupixi, utilizando sondas para medição de parâmetros ambientais. Peritos da Polícia Técnica Científica também coletaram amostras na origem do sinistro para análises físico-químicas e de metais pesados. O objetivo é identificar uma possível contaminação por mercúrio e outros elementos tóxicos.

As investigações do crime ambiental já estão em andamento por equipes da Polícia Civil, que apura os responsáveis pelo garimpo clandestino e pelo rompimento da barreira, com possível utilização de explosivos, que pode ter contaminado a água do Rio Cupixi.

Força-Tarefa

A Força-Tarefa do Governo do Amapá é composta por representantes das secretarias de Meio Ambiente (Sema), Saúde (Sesa), Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Assistência Social (Seas), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Agência Nacional de Mineração (ANM). A equipe atua em conjunto com os órgãos municipais para mitigar os impactos ambientais e garantir o suporte às comunidades ribeirinhas atingidas.

Até o momento, não há registro de famílias diretamente afetadas, mas a área impactada está localizada no Igarapé Água Preta, que deságua no Rio Cupixi, prejudicando a pesca e o abastecimento de água potável na região. O Governo do Amapá monitora a necessidade de envio de suprimentos como água mineral, cestas básicas e combustível para as comunidades mais vulneráveis.

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Taisa Mendonça, destacou que os próximos passos dependerão dos resultados das análises ambientais. “A partir das análises laboratoriais, poderemos definir quais medidas serão adotadas para conter os danos e, caso seja confirmada a presença de metais pesados, implementar um plano de contingência para recuperação da água do Rio Cupixi”, afirmou.

Declaração de emergência e apoio federal

A Prefeitura de Porto Grande foi orientada a decretar estado de emergência, com a Defesa Civil prestando assessoria técnica para enquadramento correto da situação. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) também foi acionado para viabilizar ajuda humanitária.

Paralelamente, a CSA Equatorial conduz uma investigação própria para avaliar a qualidade da água e identificar com precisão a origem da contaminação. O monitoramento da captação de água no município será atualizado a cada hora para garantir segurança à população.

A Força-Tarefa segue mobilizada para minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança das comunidades afetadas, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a proteção ambiental e o bem-estar da população.

