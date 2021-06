Macapá realiza Festival Junino Virtual

Começa dia 30 de junho, e vai até o dia 3 de julho, pelas redes sociais, o “Festival Junino de Macapá Sandro Rogério”, realizado pela Liga Junina de Macapá – LIGAJUM.

O evento irá contar com a participação de 18 grupos da capital e regiões distritais, e de maneira bem reduzida comparada aos anos anteriores, os espetáculos serão apresentados com no máximo seis pares em cumprimento ao regulamento do festival e também das medidas de restrições de combate ao novo coronavírus.

Além do concurso de quadrilhas, haverá também os concursos individuais que irá escolher a Melhor Miss Caipira Tucuju, Mister Caipira Tucuju e Miss Diversidade Tucuju.

Para este ano, a LIGAJUM fará homenagens com a comenda “Quadrilheiro Junino Tucuju”, destinado às personalidades da cultura junina que contribuíram e contribuem com o segmento junino de Macapá e também prestará homenagens com o nome do festival dado à Sandro Rogério, enfermeiro e apresentador da quadra junina por muitos anos, que faleceu em 2020, vítima da COVID-19.

A Liga Junina firmou parceria para 2021 com a Fundação Municipal de Cultura, MacapáTur, Vereador Claudiomar Rosa e Deputada Federal Leda Sadala.

O evento será transmitido direto do Mercado Central, onde encontra-se para os visitantes do espaço, uma exposição fotográfica que mostra um pouco da quadra junina de Macapá.

A Programação

Dia 30 de junho – Abertura a partir das 19h

Transmissão pelo facebook/ligajuninamacapa.ligajum

Apresentação da quadrilha junina Estrela do Norte, Primo Vaz, Dj Cassiano, Estrela Santanense e Constelação Junina.

Dia 01 de julho – Concursos Individuais a partir das 19h

MISS DIVERSIDADE TUCUJU

1ª Pequena Dama – Evelin Souza

2ª Atração Junina – Natally Pavanelly

3ª Coração Caipira – Ketllen Dias

4ª Rosa dos Ventos – Mellany Souza

MISTER CAIPIRA TUCUJU

1º Atração Junina – Kiko Brito

2º Renovação Junina – Felipe Santos

3º Coração Caipira – Anderson Patrick

4º Rosa dos Ventos – Jonathan Quaresma

MISS CAIPIRA TUJUCU

1ª Coração Caipira – Juh Silva

2ª Renovação Junina – Débora Silveira

3ª Raízes Culturais – Nana Brito

4ª Pequena Dama – Katiane Bacelar

5ª Rosa dos Ventos – Alexia Lorrany

6ª Estrela Dourada – Zieli de Souza

7ª Atração Junina – Sol Moreno

Dia 02 de julho – Concurso de quadrilhas a partir das 19h

Transmissão pelo facebook/ligajuninamacapa.ligajum

QUADRILHAS TRADICIONAIS

1ª Lacração Junina

2ª Bagunçados dos Matutos

3ª Rosa dos Ventos

QUADRILHAS ESTILIZADAS

1ª Atração Junina

2ª Pequena Dama

3ª Raízes Culturais

4ª Cruzeiro do Sul

5ª Estrela Junina

6ª Estrela de Ouro

Dia 03 de julho – Concurso de quadrilhas a partir das 19h

Transmissão pelo facebook/ligajuninamacapa.ligajum

1ª Barroco Juninos

2ª Coração Caipira

3ª Estrela Cristalina

4ª Renovação Junina

5ª Estrela Dourada

6ª Reino de São João

7ª Revelação.

