Fumcult abre inscrições para o 1° Festival da Canção Macapaense

A Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), inicia nesta quarta-feira (30), as inscrições para o 1° Festival da Canção Macapaense (Fescam). As inscrições no certame vão até o dia 18 de julho, são gratuitas e destinadas a pessoas físicas, com idade acima de 18 anos, residentes no município.

O Fescam tem como objetivo valorizar a música amazônica. O investimento será de aproximadamente R$18 mil para premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar, além de Melhor Arranjo, Intérprete e Música Popular. Os recursos são oriundos da Fumcult, através do Programa Macapá Tem Cultura.

Como se inscrever

Cada participante poderá inscrever apenas uma canção no festival. No ato da inscrição, os autores deverão enviar para o e-mail [email protected] a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, especificando o nome do(s) autor(es), do(s) intérprete(s), e no caso de bandas, nomes dos músicos componentes.

No mesmo e-mail, os interessados devem enviar cinco cópias da letra da música inscrita, sendo que duas delas cifradas. Também deve ser enviado um arquivo de áudio, em formato digital (mp3 ou wav), com a gravação da música, podendo constituir-se por voz e um ou vários instrumentos. No processo de inscrição, os autores das canções inscritas concederão direito de uso de imagens e áudios captados por ocasião do Fescam.

O diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe Medeiros, destaca que a inscrição na Fescam é de inteira responsabilidade do indivíduo e implica na aceitação das normas do edital. “É importante também dizer que as canções inscritas deverão ser apresentadas em língua portuguesa, com apenas uma inscrição por autor. Caso ocorra duplicidade, a comissão de curadoria fará a escolha da música participante por sorteio’’, reforça.

“As canções inscritas deverão ser inéditas, com duração máxima de quatro minutos. Os compositores devem ficar atentos ao prazo e às normas, pois serão indeferidas as inscrições apresentadas fora da data estabelecida e também as que estiverem em desacordo com as condições e especificações previstas no edital’’, complementa o presidente.

Seleção

A Fumcult montará uma comissão de julgamento, composta por oito membros, com atuação nos segmentos musical e literário, que analisarão os critérios de Melhor Arranjo, Letra, Intérprete e Melodia.

A produção do Fescam informará com cinco dias de antecedência os locais, datas e horários de ensaios e apresentações. O festival será executado em três dias, com apresentações virtuais, em decorrência da pandemia da Covid-19. A transmissão ocorrerá pelas redes sociais da Prefeitura de Macapá e parceiros do projeto.

O processo seletivo escolherá vinte canções, que serão apresentadas em caráter classificatório, em duas noites de exibições virtuais. A fase final contará com dez músicas escolhidas. As canções selecionadas serão registradas em um álbum virtual, que será disponibilizado para download em plataformas digitais.

Para mais informações, confira o edital na íntegra: https://fumcult.macapa.ap.gov.br/editais/edital-002-2021-1-festival-da-cancao-macapaense-fescam/

Aline Paiva

Fundação Municipal de Cultura

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...