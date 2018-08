AmazonBai inaugura unidade de despolpamento de açaí em Macapá

A cooperativa formada por extrativistas do Arquipélago do Bailique produz uma polpa natural e de forma sustentável, além de ser certificada como produto vegano

Hoje, 13 de agosto, inaugura em Macapá a única empresa 100% comunitária de produção de polpa de açaí, a AmazonBai.

A AmazonBai é constituída por extrativistas das comunidades tradicionais do Bailique, que produzem a polpa de açaí de forma artesanal sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Sendo um alimento rico em nutrientes e saudável.

Além disso, o açaí da AmazonBai possui certificado vegano concedido pela Sociedade Vegetariana Brasileira e é produzido com água ozonizada, sendo assim pura.

Certificado vegano

Em umas época que muitos alimentos industrializados chegam à mesa das famílias brasileiras, trazendo consigo o risco de problemas de saúde, é muito importante selecionar o que vamos consumir.

Além da saúde a ser preservada, devemos também considerar a forma como estes alimentos são produzidos, pois uma vez que o modo de produção degrade o meio ambiente, esgotando cada vez mais os recursos minerais, estamos colocando em risco a natureza e todos os ecossistemas que a constituem, e consequentemente ocasionando a extinção de espécies da flora e da fauna.

A inauguração da unidade da AmazonBai em Macapá acontece hoje na Av. Mendonça Furtado, nº 212, Centro. Mais informações você pode conferir na página do Facebook da AmazonBai.

Extrativismo no Bailique

No total, 107 sócios integram a Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do Bailique – AmazonBai, que surgiu com o objetivo de fornecer um produto de alta qualidade, que considere a importância das boas práticas através do manejo florestal sustentável, que utilizam técnicas que causam o mínimo impacto ambiental.

A cooperativa também prima por sua função social e econômica, garantindo renda à comunidade e ofertando projetos sociais aos moradores.

SERVIÇO

INAUGURAÇÃO AMAZONBAI

Data: 13/08/2018

Local: Av. Mendonça Furtado, nº 212, Centro