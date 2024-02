Prêmio Educador Transformador. Inscrição prorrogadas até 19 de fevereiro

A 2ª edição do prêmio é uma parceria entre Sebrae Nacional, Bett Brasil e Instituto Significare, e visa reconhecer professores e educadores com projetos na área da educação empreendedora

Maria Clara Araújo

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Educador Transformador são prorrogadas. As inscrições para participar da premiação são gratuitas e vão até 19 de fevereiro, e devem ser realizadas no link https://educadortransformador.com.br/ ou no aplicativo ‘Prêmio Educador Transformador’, disponível nas lojas Google Play Store e Apple Store.

A analista da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Marília Correia, destaca o prêmio como uma oportunidade para professores e educadores da rede pública e privada do estado, que mobilizaram e inspiraram alunos que vivenciaram diversas situações do dia a dia, a solucionaram problemáticas reais da vida.

“Ao participar do prêmio, os professores têm a oportunidade de compartilhar suas experiências, ampliar suas redes de contato, receber reconhecimento e ainda inspirar outros educadores a se engajarem em iniciativas similares. O processo de seleção é composto por etapas que incluem todos os estados, o que faz da premiação uma referência nos diversos níveis da educação no país, cujas etapas são – estadual, regional e nacional. Temos muitas expectativas para ver educadores do Amapá chegando até a etapa final e mostrando a qualidade dos nossos projetos”, declarou a gestora Marília Correia.

Prêmio

O Prêmio Educador Transformador é o resultado da união do Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae Nacional e o Prêmio Professor Transformador, realizado pelo Instituto Significare e pela Bett Brasil. A premiação é uma iniciativa que valoriza ideias relacionadas à Educação Empreendedora de professores de escolas públicas e privadas, que contribuem para a formação integral dos estudantes.

Com mais de 3 mil inscrições na primeira edição, o prêmio se tornou um espaço de reconhecimento à criatividade e às transformações ocasionadas por práticas educacionais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Categorias

Podem se inscrever professores que desenvolveram projetos educacionais entre os anos de 2021, 2022 e 2023, nas categorias – Educação Infantil, Ensino Fundamental (Anos Iniciais); Ensino Fundamental (Anos Finais); Ensino Médio Regular; Educação Profissional; Educação de Jovens e Adultos (EJA); e Educação Superior.

Os projetos necessitam de um caráter educacional transformador, com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes empreendedoras que possibilitem um futuro mais promissor para crianças e jovens.

Etapas

A primeira fase da premiação é estadual, e selecionará os projetos de maior destaque e impacto de cada estado do Brasil. A segunda etapa é regional, e a seleção será por eliminatória, com os melhores projetos das regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e a última etapa da premiação é nacional, e irá premiar sete (7) projetos de destaque e com maior impacto em jovens e crianças de todo o Brasil.

Coordenação

A 2ª edição do Prêmio Educador Transformador no Amapá, é coordenada pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE), Maikon Richardson; pela gestora da premiação, Marília Correia.

Sebrae no Amapá

