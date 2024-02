Roteiro Itália-Grécia: Beleza e história para conhecer de perto

Viagem para esses países é perfeita para quem gosta de Arte e História.

Viajar para o Velho Continente é uma aventura e tanto. É a chance de conhecer diversas culturas e lugares históricos, além de se deparar com paisagens deslumbrantes. Entre tantas opções, os amantes de Arte e História têm tudo para gostar de uma dobradinha para conhecer a Itália e a Grécia.

Afinal, qual o melhor roteiro para seguir nessa viagem? Se você tem interesse, providencie o seu seguro viagem para a Europa, arrume as malas e saiba o que pode visitar nesses dois países incríveis!

Roma

A recomendação é começar esse itinerário pela histórica Roma, aproveitando que o fluxo de voos do Brasil para a cidade é maior do que o dos demais destinos do roteiro. Com mais de 2 mil anos, a capital da Itália é a antiga sede do Império Romano, sendo um dos destinos históricos mais importantes do mundo.

O ideal é ficar ao menos dois dias na cidade para conhecer os principais pontos turísticos, como o Coliseu — arena onde havia o combate entre os gladiadores — e o Panteão. Também vale a pena ir até a Fontana di Trevi e jogar uma moeda enquanto faz um pedido. A cidade também é repleta de igrejas belíssimas, como a Basílica de São João Latrão e a Igreja San Luigi dei Francesi.

Cercada por Roma está a Cidade-Estado do Vaticano, que também deve fazer parte do seu itinerário. Lá fica a sede da Igreja Católica, na Basílica de São Pedro, e é possível receber uma bênção do Papa na Praça de São Pedro. Também há uma série de museus que contam com um acervo incrível de monumentos históricos, além da Capela Cistina.

Florença

A 1h30 de trem de Roma está a cidade de Florença, que também merece um dia próprio na sua programação. É nessa cidade que os amantes das artes podem encontrar a estátua de David, feita por Michelangelo e que é o símbolo de Florença, além de ser uma das esculturas mais famosas da história. Para quem gosta de fazer compras, a melhor dica é visitar a Via Tornabuoni, a Piazza della Repubblica e a Via de Calzaioli.

A Galleria degli Uffizi é um importante museu e abriga a principal coleção de obras do Renascimento do mundo. Uma visita permite conhecer as principais obras de Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio, entre outros grandes artistas. Mais das obras de Michelangelo podem ser vistas na Basilica Di San Lorenzo, que é a antiga igreja privada dos Médici e também tem obras de Donatello.

Veneza

Uma visita à Itália não seria completa sem conhecer Veneza e seus canais. Um passeio de gôndola permite conhecer alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como a Ponte dos Suspiros, a Livraria Água Alta e a Pont de Rialto. Também vale visitar o Campanile, edifício mais alto da cidade e que oferece uma vista única de todo o lugar.

E é claro que nesse passeio não poderia faltar a Praça San Marco, um dos principais cartões postais da cidade. Se você tiver tempo, Veneza fica a 2h30 de Toscana, famosa região da Itália conhecida por seus vinhos encantadores.

Atenas

Agora é a hora de conhecer a Grécia, começando por Atenas, outra cidade histórica e que merece ao menos dois dias para explorar. O ponto mais turístico da cidade é a Acrópole, onde fica o Partenon, um templo construído no século V a.C., edifício remanescente da Grécia Antiga mais conhecido.

De lá, você pode conhecer o bairro de Plaka, que é o mais antigo e colorido da cidade. Ele é repleto de bares, restaurantes e lojinhas, além de pontos turísticos como o Arco de Adriano, o Museu de Arte Popular Grega e o templo de Eleusino. Também é importante visitar as Ágoras em Atenas, que são duas. A Ágora Antiga de Antenas é do século VI a.C., onde está situada a Igreja dos Santos Apóstolos e o Templo de Hefesto. Já a Ágora Romana, do século I a.C., é onde fica a famosa Biblioteca de Adriano.

Santorini

Para fechar a viagem, nada melhor do que conhecer as maravilhas das ilhas gregas. São várias que merecem sua visita, como é o caso de Mykonos e Santorini. Na última, a Kamari Beach é conhecida pela sua exótica areia de cor escura, que contrasta com o mar azul claro e paradisíaco.

Santorini também abriga muitas ruínas e antiguidades, com sítios arqueológicos lindos. Um deles é o de Akrotiri, que funciona como um museu e é onde estão as ruínas de uma cidade do século XVI a.C. Outro local digno de visita é a Caldera, uma espécie de microilha que emergiu do mar há cerca de 3.600 anos, resultado de uma explosão vulcânica.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...